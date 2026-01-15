Flashé à 35,86 km/h, Ruben Kluivert (OL) fait partie des meilleurs sprinters de Ligue 1

Un premier état des lieux a été dressé en cette mi-saison par la Ligue.
C’est l’ancien attaquant de l’OL, Mama Baldé, qui a été le plus rapide. Celui qui évolue désormais à Brest a été flashé à 36,89 km/h. Il devance Alimami Gory du PFC et le Toulousain Dayann Methalie.
A la cinquième place, on retrouve un certain Ruben Kluivert. Le défenseur lyonnais, en forme en ce début d’année, a fait une pointe de vitesse à 35,86 km/h, selon les données de la Ligue. C’était lors du match Monaco-OL comptant pour la 17e journée de championnat. "C’est pour l’instant la top vitesse enregistrée en 2026", précise le site de la Ligue 1.
Des points en plus pour l'OL,à l'envers des retraits de points quand vous êtes flashé,Maxence Flachez le sait.Signaler Répondre