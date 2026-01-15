L'actu de l'OL

Flashé à 35,86 km/h, Ruben Kluivert (OL) fait partie des meilleurs sprinters de Ligue 1

Qui sont les joueurs qui ont effectué les sprints les plus rapides cette saison en Ligue 1 ?

Un premier état des lieux a été dressé en cette mi-saison par la Ligue. 

C’est l’ancien attaquant de l’OL, Mama Baldé, qui a été le plus rapide. Celui qui évolue désormais à Brest a été flashé à 36,89 km/h. Il devance Alimami Gory du PFC et le Toulousain Dayann Methalie.

A la cinquième place, on retrouve un certain Ruben Kluivert. Le défenseur lyonnais, en forme en ce début d’année, a fait une pointe de vitesse à 35,86 km/h, selon les données de la Ligue. C’était lors du match Monaco-OL comptant pour la 17e journée de championnat. "C’est pour l’instant la top vitesse enregistrée en 2026", précise le site de la Ligue 1. 

DMPP le 15/01/2026 à 18:48

Des points en plus pour l'OL,à l'envers des retraits de points quand vous êtes flashé,Maxence Flachez le sait.

