Ligue Europa : court mais précieux succès pour l'OL face aux Young Boys (0-1)

Privé d'Endrick, qui ne sera qualifié qu'à partir du tour suivant, et d'Abner, Paulo Fonseca retrouvait les joies du bricolage ce jeudi soir. L'OL affrontait en Suisse les Young Boys pour son avant-dernier match avant les choses sérieuses.

La première frayeur était lyonnaise. A la 21e minute, Rémy Descamps, d'ordinaire impeccable au pied, ratait son dégagement. Les Suisses en profitaient mais la frappe d'Alvyn Sanches s'écrasait sur la barre.

L'OL se reprenait alors et Afonso Moreira obligeait Marvin Keller à sortir une parade à la 35e.

C'est finalement Ainsley Maitland-Niles qui trouvait le chemin des filets avant la mi-temps. Dans le temps additionnel, le latéral anglais rodait dans la surface après un centre de Pavel Sulc mal repoussé (0-1).

Peinant à faire le break, Lyon s'exposait à une égalisation suisse. Qui intervenait à la 61e minute, mais l'arbitre et la VAR annulaient le but de Sanches, pour un hors-jeu de Sergio Cordova.

En défense, Ruben Kluivert jouait les pompiers à plusieurs reprises.

Finalement, la victoire était arrachée par des Rhodaniens dominateurs mais peu dangereux. Si Rome et Stuttgart font match nul ce soir, l'OL sera même directement qualifié en 8e de finale.

Au rayon des mauvaises nouvelles toutefois, la sortie sur blessure à la mi-temps de Nicolas Tagliafico, touché à la cheville droite.

L'OL se déplacera à Metz ce dimanche après-midi, avant de finir son premier parcours européen jeudi prochain avec la réception du PAOK.