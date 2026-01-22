Alors que l’Olympique Lyonnais mène la danse en Ligue Europa, une qualification directe pour les huitièmes de finale n’est pas encore assurée. Favoris avant cette 7e journée de compétition européenne, les Lyonnais devront toutefois confirmer face à des Young Boys en difficulté, ce jeudi à 18h45, au Stadion Wankdorf.

“C’est une équipe qui a beaucoup de qualités. Offensivement, ils sont très rapides, il faudra être vigilant avec leurs joueurs offensifs. Ils jouent très bien au football, donc on sait à quoi s’attendre demain”, a déclaré Clinton Mata.

Privé d’Endrick, encore non qualifié pour disputer la Ligue Europa, et avec plusieurs absences au sein du groupe, Paulo Fonseca devra composer sans certains éléments importants. Une situation qui demande de la vigilance face aux Suisses, 21e de la phase de ligue.

"J’ai regardé les matchs d’Europa League de Berne. Leur match de référence est celui contre Lille et celui contre Aston Villa. C’était une équipe qui joue très bien, qui a gagné à Lille ce n’est pas facile et qui a bien joué contre Aston Villa. Cette équipe a 9 points. Le match de demain peut être décisif pour Young Boys. Ils joueront pour survivre et obtenir les trois points, ils savent que c’est un match important pour eux", a expliqué Paulo Fonseca en conférence d'avant-match.

Attention à ne pas tomber dans l’excès de confiance, une contre-performance pourrait relancer le suspense et remettre en question la qualification des Lyonnais pour les phases finales de la C3, avec seulement trois points qui séparent les premiers du 10e.