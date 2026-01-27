Le secteur autour du siège du District est passé payant pour le stationnement depuis maintenant plusieurs mois, de quoi occasionner des coûts importants pour les bénévoles qui s’occupent de l’association désormais centenaire. Un coût estimé à 700 euros par an par bénévole.

Dans un courrier adressé au maire de Lyon, Grégory Doucet, à quelques semaines du premier tour des municipales, Arsène Meyer, le président du District de Lyon et du Rhône demande l’exonération du paiement du stationnement dans le quartier de Gerland, rappelant que l’organisme détient une mission d’utilité publique.

"Nous avons évoqué cette situation avec plusieurs de vos collaborateurs et ce sans le moindre résultat", regrette Arsène Meyer. Avant de poursuivre : "Notre association assure depuis plus de 100 ans la gestion du football amateur rhodanien pour ses 63 000 licenciés et les 357 bénévoles donnent de leur temps et de leur énergie sans contrepartie financière, gérant 550 matchs par semaine".

Ce courrier a également été adressé aux candidats aux élections municipales, parmi lesquels un certain Jean-Michel Aulas. L’ancien président de l’OL, vice-président de la FFF, sera-t-il sensible à la cause défendue par le District ?