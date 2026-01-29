OL-PAOK : la jeunesse prend le pouvoir, Lyon qualifié pour la suite de la Ligue Europa (4-2)

Leader de Ligue Europa au coup d'envoi, Lyon avait l'intention de conserver cette place pour bénéficier d'un tirage plus clément en 8e de finale.

Toutefois, Paulo Fonseca faisait largement tourner son effectif, composant aussi avec les absences de Corentin Tolisso, blessé, ou d'Endrick et Noah Nartey, non qualifiés. C'est donc le jeune Rémi Himbert, 17 ans, qui était titularisé en pointe. L'espoir formé à Lyon se mettait en évidence.

Mais c'est son homologue du PAOK qui coupait le sifflet du public à Décines, puisque Georgios Giakoumakis ouvrait le score à la 20e minute. Sur un centre, Mathys De Carvalho déviait involontairement sur l'attaquant grec qui ne laissait aucune chance à Rémy Descamps (0-1).

Rémi Himbert se testait une première fois à la 32e, voyant son ballon piqué être repoussé par le gardien. Mais une minute plus tard, il trouvait enfin le chemin des filets. Lancé en profondeur par Afonso Moreira, il fixait les défenseurs, se décalait et marquait d'une belle frappe enroulée (1-1). Rémi Himbert devenait alors le plus jeune buteur de l'histoire de l'OL en Coupe d'Europe, devant un certain Karim Benzema !

A la 41e minute, Giannis Konstantelias écopait d'un second carton jaune, synonyme d'expulsion.

En supériorité numérique, l'OL prenait l'avantage à la 55e minute. Après Rémi Himbert, 17 ans, c'est Khalis Merah, 18 ans, qui marquait. Trouvé dans la surface, le milieu de terrain inscrivait aussi son premier but sous le maillot de son club formateur (2-1).

Le PAOK ne disait pas son dernier mot. Et à la 67e, à nouveau sur corner, les Grecs se montraient plus appliqués. Dépassé par Soualiho Meïté, Moussa Niakhaté voyait le milieu français placer une tête pour égaliser (2-2).

Le capitaine, sacré avec le Sénégal à la CAN, se reprenait bien à la 73e, sauvant de justesse un caviar à destination de Giakoumakis.

A la 83e minute, Adam Karabec était chargé de tirer le penalty obtenu par Rémi Himbert. Mais l'ailier tchèque, en difficulté depuis plusieurs semaines, envoyait sa tentative sur la barre transversale… Encore un penalty raté cette saison !

Heureusement, Karabec avait une autre occasion de se relancer. A la 87e, il marquait le but de la victoire (3-2).

Même Alejandro Gomes Rodriguez participait au festival, inscrivant son but dans le temps additionnel (4-2).

Lyon terminait ainsi 1er, devant Aston Villa à la différence de buts. L'OL retrouvera la Ligue Europa le 12 mars prochain avec les 8e de finale face à un club qualifié en barrage en février.

Avant cela, il faudra accueillir Lille ce dimanche après-midi en Ligue 1 et mettre la pression sur Marseille.

Olympique Lyonnais-PAOK 4-2 (1-1)

Avertissements : Morton (45') pour Lyon.

Buts : Himbert (33'), Merah (55'), Karabec (87') et Gomes Rodriguez (90'+3) pour Lyon. Giakoumakis (20') et Meïté (67') pour PAOK