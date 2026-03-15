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Jets de projectiles et tensions après un match U17 : la mairie interdit le stade à deux équipes du club

Jets de projectiles et tensions après un match U17 : la mairie interdit le stade à deux équipes du club
Jets de projectiles et tensions après un match U17 : la mairie interdit le stade à deux équipes du club

Les conséquences se précisent après les incidents survenus lors du match U17 entre l’Olympic Sathonay Football et l’US Villette-d’Anthon, disputé samedi 7 mars au stade municipal de Sathonay-Camp.

Tags :

Violences

Sathonay

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