Le 9 mars, la mairie de Sathonay-Camp a publié un arrêté interdisant aux équipes U15 et U17 du club d’utiliser les installations sportives communales jusqu’au 30 mars. Cette mesure, concerne aussi bien les entraînements que les rencontres officielles.

La commune explique que cette décision "inédite" vise à garantir la sécurité et la tranquillité publiques après les débordements signalés lors de la rencontre.

Un match interrompu après des jets de projectiles

Ce samedi 7 mars la rencontre avait dégénéré. Le match avait été arrêté après des insultes et des jets de projectiles visant un arbitre assistant. L’incident avait entraîné l’interruption de la rencontre, alors que l’équipe locale menait au score.

Selon la version communiquée par l’Olympic Sathonay Football, la partie se déroulait jusque-là "dans un bon état d’esprit" avant l’arrêt du match. Le club précise que les joueurs ont ensuite rejoint les vestiaires conformément au protocole.

Une altercation aurait toutefois éclaté dans le couloir menant aux vestiaires. Elle aurait été rapidement maîtrisée grâce à l’intervention de parents et de dirigeants présents.

Une intervention de la gendarmerie

Les gendarmes ont été appelés sur place. D’après le club, une quinzaine de supporters auraient été évacués, tandis que les joueurs de l’équipe visiteuse ont été maintenus dans leur vestiaire avant d’être escortés jusqu’à leurs véhicules.

Par ailleurs, plusieurs plaintes ont été déposées, dont celle de l’arbitre assistant. L’enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie de Fontaines.

L’arrêté municipal doit s’appliquer jusqu’au 30 mars, date choisie dans l’attente d’une décision du district départemental de football, chargé d’examiner le dossier et d’éventuelles sanctions sportives. En attendant, les équipes U15 et U17 de l’Olympic Sathonay Football devront se passer du stade municipal pour leurs activités.