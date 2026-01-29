L'actu de l'OL

Minute de silence, parcage visiteur fermé : l’OL rendra hommage aux supporters du PAOK tués dans un accident de la route

Minute de silence, parcage visiteur fermé : l’OL rendra hommage aux supporters du PAOK tués dans un accident de la route
Minute de silence, parcage visiteur fermé : l’OL rendra hommage aux supporters du PAOK tués dans un accident de la route - DR

Si l’UEFA a décidé de maintenir le match OL-PAOK malgré la mort de sept supporters grecs ce mardi, de nombreux hommages seront prévus au Groupama Stadium.

Une minute de silence sera observée ce jeudi soir, avant le match comptant pour la dernière journée de phase de ligue de Ligue Europa. 

Comme annoncé au lendemain du drame, les supporters grecs ont annulé leur déplacement en France. "Le parcage visiteur sera fermé", confirme le club ce jeudi. Une banderole hommage a été placée en tribune.

Pour rappel, 3000 supporters grecs étaient attendus ce jeudi à Lyon pour encourager leur équipe. Ces derniers ont été endeuillés par un terrible accident de la route qui a coûté la vie à 7 personnes qui se rendaient en France pour assister au match.  

Tags :

OL

OL-PAOK

hommage

supporters tués

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.