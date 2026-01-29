Minute de silence, parcage visiteur fermé : l’OL rendra hommage aux supporters du PAOK tués dans un accident de la route

Une minute de silence sera observée ce jeudi soir, avant le match comptant pour la dernière journée de phase de ligue de Ligue Europa.

Comme annoncé au lendemain du drame, les supporters grecs ont annulé leur déplacement en France. "Le parcage visiteur sera fermé", confirme le club ce jeudi. Une banderole hommage a été placée en tribune.

Pour rappel, 3000 supporters grecs étaient attendus ce jeudi à Lyon pour encourager leur équipe. Ces derniers ont été endeuillés par un terrible accident de la route qui a coûté la vie à 7 personnes qui se rendaient en France pour assister au match.