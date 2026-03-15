Le Havre-OL : les Lyonnais sous pression 

Après le match nul obtenu sur la pelouse du Celta Vigo (1-1) en Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais n’a pas franchement eu le temps de souffler. Les joueurs de Paulo Fonseca enchaînent dès ce dimanche avec un déplacement en Ligue 1 sur la pelouse du Havre.

Pour cette rencontre, le technicien portugais devra encore gérer un effectif amoindri, des titulaires fatigués par l'enchainement des matchs tout en gardant en tête le match retour de Ligue Europa prévu jeudi.

Le coach lyonnais a retenu un groupe de vingt joueurs pour ce déplacement en Normandie. Une liste qui reste très réduite au regard des nombreuses absences. Pas moins de neuf joueurs manqueront à l’appel pour cette 26ᵉ journée de Ligue 1.

Le staff rhodanien doit notamment composer avec plusieurs forfaits sur blessure. Noham Kamara, Ruben Kluivert, Ainsley Maitland-Niles, Ernest Nuamah, Rémi Himbert, Pavel Šulc, Malick Fofana et Afonso Moreira ne feront pas le voyage au stade Océane. Parmi eux, Šulc, Fofana et Moreira pourraient toutefois effectuer leur retour pour la manche retour de Ligue Europa face au Celta Vigo jeudi prochain.

À ces absences s’ajoute celle de Clinton Mata. Le défenseur est suspendu après une accumulation de cartons jaunes et ne pourra donc pas participer à cette rencontre en Normandie.

Avec un effectif fortement réduit, Paulo Fonseca doit s’appuyer sur les solutions disponibles. Les jeunes Steeve Kango et Adil Hamdani sont de nouveau présents dans le groupe et poursuivent leur intégration avec l’équipe première. Hans Hateboer et Orel Mangala devraient, eux, débuter la rencontre.

En défense, les options restent limitées. Sans compter Tanner Tessmann, capable de dépanner dans l’axe si nécessaire, seulement cinq défenseurs sont réellement disponibles dans l’effectif lyonnais pour ce déplacement.

Malgré ce contexte délicat, les Lyonnais savent qu’ils n’ont pas vraiment le droit à l’erreur. Vendredi soir, l’Olympique de Marseille a mis la pression en s’imposant face à Auxerre et en prenant trois points précieux.

Mais face à des Havrais actuellement 14ᵉ du championnat, l’OL ne peut toutefois pas se permettre de laisser filer des points en championnat. Désormais sous la pression marseillaise, les Lyonnais savent qu’une victoire est indispensable pour rester dans le rythme et ne pas voir leurs concurrents directs prendre le large dans la course au podium.