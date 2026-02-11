L'actu de l'OL

Expulsé contre Nantes, Endrick (OL) en partie sauvé par la commission de discipline de la LFP

La sanction attendue a été amoindrie pour Endrick. Ce mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a annoncé suspendre l'attaquant de l'OL, mais pour une durée moins longue que prévu.

Exclu pour un carton rouge direct sur une faute peu évidente sur Dehmaine Tabibou, Endrick savait qu'il risquait de manquer davantage qu'un seul match.

Mais le Brésilien a eu la chance de voir la commission de discipline de la LFP renier la décision de l'arbitre de Nantes-OL, Mathieu Vernice, en expliquant que "après visionnage des images et lecture du rapport de l’arbitre proposant de retirer le carton", elle retirait "le carton rouge et de le remplacer par un second carton jaune, synonyme d’exclusion". Soit la première décision de Mathieu Vernice (contre le pauvre Ainsley Maitland-Niles qui n'avait rien demandé ndlr) avant l'appel de la VAR.

Par conséquent, Endrick n'est suspendu qu'un seul match ferme. Il manquera donc la réception de Nice ce week-end, mais sera vite de retour pour le déplacement à Strasbourg le 22 février.

