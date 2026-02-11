Malgré un prêt sans option d’achat, l’arrivée d’Endrick à l’OL a fait énormément parler. Jeune prodige brésilien considéré comme l’une des futures stars du football mondial, l’attaquant était en quête de temps de jeu. Un contexte idéal pour l’Olympique Lyonnais. Mais parvenir à attirer un tel talent n’a pas été simple.

Invité de l’After Foot sur RMC, Matthieu Louis-Jean est revenu sur les coulisses du recrutement : "Très vite je suis rentré en contact avec les agents du joueur, très vite Michael Gerlinger est entré en contact avec le Real Madrid et on a tout de suite commencé les tractations avec Endrick et son entourage afin de lui expliquer le projet OL. On était un des seuls clubs sans véritable numéro 9 titulaire dans son effectif. Et on savait qu’eux allaient sûrement chercher un club pour trouver du temps de jeu avant la Coupe du monde".

Un travail anticipé, mûrement réfléchi par la direction lyonnaise : "Après, l’arrivée d’Endrick, elle a été réfléchie dès la fin du mercato d’août. On savait qu’on avait un poste qui était un vrai besoin pour nous et on s’est donné cette fenêtre d’opportunité pour aller le chercher en janvier. Il y avait quelques joueurs qui étaient potentiellement sur le marché et Endrick était l’un de ceux-là. Très vite on est entré en contact".

Sur le plan contractuel, l'accord comporte également une particularité intéressante : "Il y a une structure du deal qui fait que plus il joue, moins on paye".

Une formule avantageuse pour l’OL, même si le récent carton rouge face à Nantes pourrait freiner sa dynamique à court terme. Malgré tout, le club reste clair sur l’avenir du joueur : "Le deal pour le moment c’est qu’Endrick est avec nous jusqu’à la fin de saison. En tout cas c’est le deal qui a été discuté avec le Real Madrid. Là-dessus il n’y a pas de sujet et d’ambiguïté".

Si l’aventure lyonnaise devrait donc s’achever dans quelques mois, l’OL compte bien profiter pleinement des qualités du Brésilien d’ici là.