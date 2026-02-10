Et bien il ne faudra pourtant pas s’attendre à le voir s’installer durablement entre Rhône et Saône. Dans un entretien accordé au média Win Win, Thiago Freitas, agent de la pépite brésilienne, a été très clair sur l’avenir d’Endrick.

"Endrick a été prêté à Lyon pour six mois", a affirmé son agent. La décision est déjà actée : l’attaquant retournera au Real Madrid à l’issue de la saison.

"La décision est prise : il retournera au Real Madrid à la fin de la saison. C’est clair et net. Il s’agit d’un prêt sans option d’achat, donc Endrick reviendra", a expliqué Thiago Freitas.

Concernant la suite de sa carrière, l’incertitude demeure, mais une chose reste sûre selon son entourage : "Difficile à dire, mais une chose est sûre : à la fin de cette saison, Endrick sera de nouveau un joueur du Real Madrid".

L’agent a également insisté sur l’état d’esprit du joueur, totalement tourné vers le présent : "Je ne peux pas le prédire, je n’en sais rien. Endrick raisonne toujours footballistiquement : le prochain match, puis celui d’après. On ne peut pas anticiper ce qui se passera au Real Madrid la saison prochaine. Parler de la saison prochaine maintenant est une perte de temps, il reste encore trois mois dans la saison actuelle", a conclu Thiago Freitas.

Si l’avenir du jeune attaquant semble donc s’écrire loin du club lyonnais, son aventure à l’OL est loin d’être terminée. Malgré un carton rouge récent qui le privera de plusieurs rencontres, Endrick dispose encore de plusieurs mois pour laisser une trace sous le maillot lyonnais.