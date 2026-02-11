Tout porte à le croire. Actuellement blessé et absent depuis plusieurs rencontres, Corentin Tolisso reste un élément central du projet lyonnais. Sous contrat avec l’OL jusqu’en 2027, le milieu de terrain pourrait bien prolonger son aventure entre Rhône et Saône.

Invité ce mardi soir dans l’After Foot sur RMC, Matthieu Louis-Jean a évoqué la situation du capitaine lyonnais et ouvert clairement la porte à une prolongation.

"Corentin est un joueur important du vestiaire. C'est notre capitaine, un leader positif. Il est complètement dans le projet du club. On veut continuer ce projet avec lui. Des discussions vont avancer dans les prochaines semaines", a déclaré le directeur sportif.

Interrogé également sur la possible présence de du milieu de terrain en équipe de France, un sujet sensible, en tout cas pour Didier Deschamps, Matthieu Louis-Jean s’est montré très affirmatif : "Il a complètement sa place dans le groupe France. Je ne peux pas croire qu'il ne veuille pas aller à la Coupe du monde, surtout avec tout ce qu'il met à l'entraînement et en match".

Le dirigeant a poursuivi en indiquant : "Ce sera un choix de Didier Deschamps, mais il a complètement sa place dans ce groupe de France, surtout avec des qualités différentes des autres milieux de terrain. Il a une capacité à se projeter et à être dangereux dans le dernier tiers qui est exceptionnelle. Pour nous, il a été très impactant cette saison. Techniquement, c'est un joueur fort".

En attendant de savoir si Corentin Tolisso retrouvera les Bleus pour le Mondial 2026, le capitaine lyonnais pourrait déjà écrire un nouveau chapitre de son histoire en prolongeant son aventure sous le maillot rouge et bleu.