OL Lyonnes

Qualification à la Coupe du monde 2027 : quatre joueuses d’OL Lyonnes appelées en équipe de France

Qualification à la Coupe du monde 2027 : quatre joueuses d’OL Lyonnes appelées en équipe de France
Qualification à la Coupe du monde 2027 : quatre joueuses d’OL Lyonnes appelées en équipe de France - Lyon Foot

L’équipe de France féminine va prochainement débuter sa campagne de qualification à la Coupe du Monde 2027.

Pour les deux prochains matchs, face à l’Irlande et à la Pologne, Laurent Bonadéi a décidé de convoquer un groupe élargi de 26 joueuses. Parmi elles, quatre représentantes d’OL Lyonnes.

Le sélectionneur a appelé Kadidiatou Diani, Marie-Antoinette Katoto mais aussi Selma Bacha et Alice Sombath. Avec quelques réserves concernant les deux défenseures : "Selma Bacha et Alice Sombath sont actuellement en observation. On verra comment leur état va avancer cette semaine, en concertation avec OL Lyonnes", a commenté Laurent Bonadéi.

Avant de revenir sur la blessure d'Alice Sombath, touchée lors du match contre Dijon en coupe LFFP : "Les nouvelles sont rassurantes, sans rentrer dans les détails de la blessure d’Alice. A priori, les retours sont positifs pour le court terme, on joue dans 15 jours et dans 18 jours. Mais si jamais on constate qu’il est difficile pour elle de jouer ces matchs-là on ne prendra pas de risques". 

On notera par ailleurs la convocation de Wassa Sangaré, prêté par OL Lyonnes au club de London City Lionesses. 

Le rassemblement débutera le 25 février prochain. Le déplacement en Irlande est programmé le 3 mars à Dublin. L’équipe de France féminine recevra ensuite la Pologne le 7 mars à Dijon.

Tags :

Marie-Antoinette Katoto

Alice Sombath

Selma Bacha

Kadidiatou Diani

Equipe de France féminine

qualification au Mondial 2027

OL Lyonnes

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.