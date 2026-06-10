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L’OL lève l’option d’achat de Noham Kamara (officiel)

L’OL lève l’option d’achat de Noham Kamara (officiel)
L’OL lève l’option d’achat de Noham Kamara (officiel) - DR

Noham Kamara s’engage à l’OL jusqu’en 2030. 

Le club a annoncé ce mercredi soir avoir levé l'option d'achat de l'international français U20 Noham Kamara. Arrivé du Paris Saint-Germain l’hiver dernier sous forme de prêt, le défenseur est désormais lié au club jusqu'au 30 juin 2030. 

Le montant du transfert définitif s'élève à 4,1 millions d’euros assorti d’un maximum de 2 millions d’euros de bonus et d’un intéressement complémentaire de 20 % sur une éventuelle plus-value future.

Auteur de 2 apparitions en Ligue 1 avec l'OL, le défenseur de 19 ans sera présent à la reprise du groupe professionnel le 29 juin prochain.

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