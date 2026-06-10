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Calendrier de l’OL fixé : Toulouse pour débuter, le PSG dès octobre et l’Olympico en décembre

Calendrier de l’OL fixé : Toulouse pour débuter, le PSG dès octobre et l’Olympico en décembre
Calendrier de l’OL fixé : Toulouse pour débuter, le PSG dès octobre et l’Olympico en décembre - Lyon Foot

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L’Olympique Lyonnais connaît désormais sa feuille de route pour la saison 2026-2027. La Ligue de Football Professionnel a dévoilé ce mercredi le calendrier complet du prochain exercice et les hommes de Paulo Fonseca peuvent déjà identifier plusieurs rendez-vous majeurs.

Les Lyonnais lanceront leur championnat le 22 août avec un déplacement sur la pelouse de Toulouse. Si le derby contre l’AS Saint-Étienne ne verra pas le jour cette saison, parmi les affiches les plus attendues figure évidemment la double confrontation face au Paris Saint-Germain. Le premier choc entre les deux équipes aura lieu le weekend du 24 octobre au Parc des Princes. Le match retour est quant à lui programmé le 9 mai au Groupama Stadium.

Autre rendez-vous particulièrement attendu par les supporters lyonnais, l’Olympico. L’OL recevra l’Olympique de Marseille le 13 décembre à Décines avant de se rendre au Vélodrome le 20 mars pour la manche retour.

Le calendrier prévoit également plusieurs rencontres importantes face à des concurrents directs. Les Rhodaniens se déplaceront notamment à Lens le 10 octobre, tandis que l’AS Monaco viendra au Groupama Stadium le 28 novembre.

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