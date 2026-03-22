OL-Monaco : éliminé en Europe, les Lyonnais doivent vite rebondir en championnat

Trois jours seulement après leur élimination en Ligue Europa face au Celta Vigo, les Lyonnais doivent déjà se projeter vers un rendez-vous crucial ce dimanche en championnat. Une désillusion qu'il a fallu rapidement oubliée. "On a un match dimanche à 15h. On va récupérer et se concentrer sur cette rencontre. On a tous des douleurs, mais je serai prêt dimanche pour aider l’équipe", a confié Dominik Greif à l’issue de la rencontre face aux Espagnols.

Même discours du côté de Paulo Fonseca, conscient de l’enjeu mais aussi de l’état mental de ses joueurs : "Nous jouons à 15h dimanche, et les joueurs devront récupérer mentalement, ce qui sera difficile. Mais nous avons beaucoup à gagner pour terminer la saison sur une bonne note".

Avec les retours de Pavel Šulc, Afonso Moreira et Malick Fofana, l'entraineur lyonnais espère voir son équipe rapidement relever la tête et retrouver le chemin de la victoire pour garder Monaco à distance et éviter de se faire doubler par Lille au classement.

En pleine forme, l’AS Monaco apparaît comme un adversaire dangereux pour un OL en plein doute. Face à un tel contexte, les Lyonnais n’auront plus le choix, il faudra impérativement stopper cette spirale négative pour éviter de s’enfoncer davantage dans une crise de confiance avant la trêve internationale.