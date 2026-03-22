OL-Monaco : Lyon n'a toujours pas le droit au bonheur (1-2)

C'est un OL sous assistance respiratoire qui se présentait au Groupama Stadium ce dimanche après-midi : 7 matchs consécutifs sans victoire, éliminations en Coupe de France et en Ligue Europa… La saison semblait clairement en train d'échapper aux Lyonnais. Et en face, Monaco était clairement sur un nuage, avec 5 victoires d'affilée en Ligue 1.

Au coup d'envoi, Paulo Fonseca alignait une attaque avec Pavel Sulc, Endrick et Afonso Moreira. Malick Fofana, encore trop juste, prenait place sur le banc.

Les deux équipes jouaient crânement leur chance, multipliaient les bonnes occasions. Monaco était tout proche de marquer à la 31e, mais Afonso Moreira contrait la tentative de Jordan Teze devant le but vide.

L'ouverture du score était finalement lyonnaise. Pour son retour, Pavel Sulc marquait à la 42e minute, reprenant un centre d'Endrick (1-0).

En seconde période, Lyon manquait de peu sa chance de faire le break. A la 57e, Endrick voyait sa frappe prendre le chemin des filets mais être sauvée sur sa ligne par Teze.

La sanction ne se faisait pas attendre, puisque Monaco égalisait cinq minutes plus tard. Maghnes Akliouche se jouait de Clinton Mata puis décrochait un tir imparable dans la lucarne de Dominik Greif (1-1).

Lyon s'effondrait et concédait un penalty à la 69e. Akliouche était crocheté par Corentin Tolisso dans la surface, offrant à Monaco l'occasion de prendre les devants. Folarin Balogun se chargeait de le transformer (1-2).

Comme jeudi contre le Celta Vigo, l'entrée en jeu de Malick Fofana n'y changeait rien. D'autant que Nicolas Tagliafico était expulsé pour un tacle lamentable à la 89e, son deuxième rouge de la semaine...

Avec cette défaite, la qualification en Ligue des Champions prend toujours un peu plus de plomb dans l'aile. Marseille a l'occasion de prendre le large, et Lille peut revenir à hauteur des Lyonnais.

Place désormais à la trêve internationale. L'OL retrouvera la Ligue 1 le dimanche 5 avril à Angers.

Olympique Lyonnais-AS Monaco 1-2 (1-0)

Avertissements : Tagliafico (rouge direct 89')

Buts : Sulc (42') pour Lyon. Akliouche (62') et Balogun (72') pour Monaco.