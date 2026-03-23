"J’ai dit qu’il fallait qu’on reste unis" : Corentin Tolisso a rencontré des supporters de l’OL

Le capitaine lyonnais, frustré par l’arbitrage, a accepté d’aller s’expliquer avec un groupe de supporters, à la demande d’un membre des Bad Gones. "Il y a eu des discussions. On a parlé un peu avec les supporters. Tout simplement, j'ai dit qu'il fallait qu'on reste unis. Qu'on avait encore notre destin entre nos mains. Que cette quatrième place, même cette troisième place, on pouvait aller la chercher", a expliqué Corentin Tolisso.

Avant cette rencontre, les Bad Gones appelaient l’ensemble de ses membres à rester unis derrière l’équipe malgré la période compliquée traversée par les hommes de Paulo Fonseca.

"Je leur ai dit que tout le groupe, toutes les personnes qui étaient présentes dans ce stade, allaient tout faire pour que l'Olympique Lyonnais réussisse cet objectif. Et que tous ensemble, on serait plus forts. C'est sûr que c'est compliqué, très compliqué pour nous et pour eux aussi. Mais il faut rester soudés et c’est comme ça qu'on arrivera à relever la tête et à gagner les prochains matches", a conclu Corentin Tolisso.