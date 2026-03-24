Le directeur général de l’OL en visite au FC Franchevillois 

Mais le club de l’ouest lyonnais a partagé ce moment sur les réseaux sociaux. Les dirigeants du FC Franchevillois ont reçu la visite de Michael Gerlinger, le directeur général de l’OL.

Ce dernier s’est vu remettre un maillot du club, floqué à son prénom. Un geste symbolique pour "remercier chaleureusement Michael Gerlinger pour son soutien au club".

Le FC Franchevillois décrit "un beau moment de partage, de reconnaissance et d’attachement aux valeurs du football amateur" et se dit "fier de compter Michael parmi ses soutiens".

Ce soutien n’est pas anodin. Il faut dire que le fils du directeur général de l’OL est licencié au FC Franchevillois.