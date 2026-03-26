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Un retour d’Armand Garrido à l’Academy de l’OL envisagé ?

Un retour d’Armand Garrido à l’Academy de l’OL envisagé ?
Un retour d’Armand Garrido à l’Academy de l’OL envisagé ? - DR

A 70 ans, Armand Garrido est-il sur le point de faire son retour au centre de formation de l’OL ?

Le formateur, responsable du football à onze au FC Bourgoin-Jallieu, a été aperçu du côté de l’OL la semaine dernière en train d’observer l’équipe réserve, comme l’indique le Dauphiné Libéré.

Selon le quotidien régional, cette visite n’est pas anodine. Armand Garrido, qui a notamment formé Karim Benzema et Hatem Ben Arfa pourrait faire son retour au sein de l’Academy de l’OL, à la demande de Christian Bassila, le nouveau directeur du centre de formation. 

Si cette collaboration est dans les tuyaux, rien n’a encore été signé selon le Dauphiné Libéré, qui précise que les contours de ce retour restent à déterminer. 

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