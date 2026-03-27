Changement d’horaire pour le match OL-Auxerre à cause… d’un concert de rap

Le coup d’envoi du match entre l’Olympique Lyonnais et l’AJ Auxerre, comptant pour la 31e journée de Ligue 1 McDonald’s et initialement fixé à 17h le samedi 25 avril 2026, est finalement avancé à 15h.

L’annonce a été faite ce vendredi par la LFP. "Ce changement fait suite à des contraintes d’ordre public portées à la connaissance de la LFP, postérieurement à la programmation initiale, par la Préfecture du Rhône, en lien avec la tenue d’un concert à la LDLC Arena le même jour", peut-on lire dans un communiqué.

Cela permettra aux équipes du Groupama Stadium d’évacuer tous les spectateurs avant que ne débute La Nuit Rap, un concert prévu le 25 avril au soir à la LDLC Arena, avec au programme plusieurs artistes dont Gazo, Leto ou encore TK.

La LFP dit "remercier beIN SPORTS pour sa souplesse et sa collaboration, qui ont permis de rendre possible cet ajustement dans les meilleures conditions".