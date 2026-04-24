Sulc et Tolisso disponibles pour OL-Auxerre, Fofana, Himbert et Nuamah attendus la semaine prochaine

La bonne nouvelle a été annoncée par Paulo Fonseca, qui va aussi pouvoir compter sur le retour de suspension de Nicolas Tagliafico.

Corentin Tolisso et Pavel Sulc pourraient malgré tout ne pas être titulaires. Aucun risque ne devrait être pris avec les deux joueurs avant le sprint final pour une qualification européenne.

"Pour la première fois, le choix des joueurs est difficile : je vais devoir écarter certains éléments de la feuille de match, et c’est la partie la plus difficile pour moi", a reconnu l’entraineur lyonnais.

Paulo Fonseca a également donné des nouvelles du reste de l’infirmerie. "Concernant Rémi Himbert, Malick Fofana et Ernest Nuhama, je pense qu'ils réintégreront le groupe la semaine prochaine", a indiqué le coach.