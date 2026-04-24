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Laura, Sofiane, Axel : pourquoi les joueurs de l’OL vont changer le nom sur leur maillot pour affronter Auxerre

Laura, Sofiane, Axel : pourquoi les joueurs de l’OL vont changer le nom sur leur maillot pour affronter Auxerre
Jérémy, Sofiane, Axel : pourquoi les joueurs de l’OL vont changer le nom sur leur maillot pour affronter Auxerre - DR

Les joueurs de l’OL vont arborer un flocage spécial ce samedi pour affronter Auxerre dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1.

A la demande de la LFP, tous les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 arboreront sur leur maillot le prénom d’une victime de discrimination à la place de leur nom.

"Parce que les symboles sont essentiels mais ne suffisent pas toujours à rappeler la réalité vécue par celles et ceux qui en sont victimes, la Ligue de Football Professionnel a souhaité mettre en lumière des victimes et donner une visibilité à des personnes trop souvent réduites au silence. Un prénom, symbole d’une personne bien réelle ayant subi une discrimination", peut-on lire dans un communiqué.

Concrètement, chaque joueur pourra choisir le prénom qu’il souhaite mettre en avant. 

"Ces prénoms n’ont pas été choisis au hasard. En co construction avec les associations Her Game Too, Foot Ensemble et la Licra, 34 prénoms ont été sélectionnés à partir de témoignages de personnes victimes de discriminations dans leur quotidien. S’ils ne sont que 34, ces prénoms ne représentent pas des cas isolés. Ils rappellent que les discriminations prennent des formes multiples - sexistes, racistes, homophobes, antisémites - et qu’elles demeurent une réalité dans leur vie quotidienne que le football professionnel refuse de banaliser", poursuit la LFP.

Tout au long du week-end, les clubs relaieront cette mobilisation sur leurs réseaux sociaux, en publiant des visuels mettant à l’honneur l’un des prénoms de la campagne, accompagné d’une phrase témoignant de la situation discriminante vécue.

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