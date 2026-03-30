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OL : Martin Satriano définitivement transféré à Getafe

OL : Martin Satriano définitivement transféré à Getafe
OL : Martin Satriano définitivement transféré à Getafe - Lyon Foot

Martin Satriano ne reviendra pas à Lyon.

L’OL et Getafe ont convenu de transformer le prêt de l’attaquant uruguayen en transfert définitif. Dans un communiqué, le club annonce que le montant de l’opération s’élève à 6 millions d’euros assorti de bonus pouvant atteindre 200 000 euros. 

Martin Satriano était arrivé à l’OL lors du dernier mercato hivernal sans jamais vraiment s’imposer. Auteur de trois buts en 19 rencontres, l’attaquant a rebondi en Espagne.

Dans un communiqué, l’Olympique Lyonnais tient à saluer l’engagement de Martin Satriano durant son passage au club et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière en Espagne.

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