OL : Martin Satriano définitivement transféré à Getafe

L’OL et Getafe ont convenu de transformer le prêt de l’attaquant uruguayen en transfert définitif. Dans un communiqué, le club annonce que le montant de l’opération s’élève à 6 millions d’euros assorti de bonus pouvant atteindre 200 000 euros.

Martin Satriano était arrivé à l’OL lors du dernier mercato hivernal sans jamais vraiment s’imposer. Auteur de trois buts en 19 rencontres, l’attaquant a rebondi en Espagne.

Dans un communiqué, l’Olympique Lyonnais tient à saluer l’engagement de Martin Satriano durant son passage au club et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière en Espagne.