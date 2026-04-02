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Qualifications pour la Coupe du monde : quatre joueuses d’OL Lyonnes appelées en équipe de France

Qualifications pour la Coupe du monde : quatre joueuses d’OL Lyonnes appelées en équipe de France
Qualifications pour la Coupe du monde : quatre joueuses d’OL Lyonnes appelées en équipe de France - Lyon Mag

Quatre joueuses d’OL Lyonnes rejoindront Clairefontaine lors de la prochaine trêve internationale.

Le sélectionneur de l’équipe de France a dévoilé ce jeudi sa liste pour les deux prochains matchs des Bleues, contre les Pays-Bas, le 14 avril, à Breda, puis le 18 avril, à Auxerre dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2027 au Brésil.

Quatre joueuses d’OL Lyonnes ont été convoquées par Laurent Bonadei : Selma Bacha, qui était forfait lors du dernier rassemblement, Kadidiatou Diani, Marie-Antoinette Katoto et Alice Sombath

Avant de retrouver les Bleues, les Lyonnaises ont deux grands rendez-vous. Le premier aura lieu ce jeudi soir, en Ligue des Champions. Il faudra également assurer dimanche à Strasbourg en demi-finale de la Coupe de France.

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Selma Bacha

Kadidiatou Diani

Marie-Antoinette Katoto

Alice Sombath

Equipe de France

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