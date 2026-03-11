Selma Bacha et Wendie Renard (OL Lyonnes) à la rencontre de l’équipe de France féminine de basket

Les Bleues sont actuellement à Lyon où elles disputent à partir de ce mercredi le tournoi de qualification pour la coupe du monde 2026. Ces rencontres se déroulent à l’Astroballe jusqu’au 17 mars.

Pour l’occasion, Wendie Renard et Selma Bacha sont allées à la rencontre des joueuses ce mercredi. La capitaine d’OL Lyonnes et l’internationale française ont remis officiellement les maillots aux joueuses de Jean-Aimé Toupane avant leur premier match.

"Un moment de partage très symbolique", a réagi l’équipe de France de basket.

Les Bleues qui ont remis un maillot de basket floqué OL Lyonnes.