Finale de Coupe de France OL-PSG : "L’enquête n’a rien donné" sur le bus incendié

Près de deux ans après les violents incidents survenus en marge de la finale de la Coupe de France entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, l’affaire du bus lyonnais incendié n’a toujours pas livré ses conclusions… et pourrait bien ne jamais en avoir.
Selon les informations du Progrès, l’enquête a été classée sans suite. En cause, l’impossibilité d’identifier le ou les auteurs de l’incendie.
Les faits remontent au 25 mai 2024, sur l’autoroute A1, au niveau d’un péage près de Lille. Ce jour-là, des bus de supporters lyonnais et parisiens s’étaient retrouvés au même endroit, et des affrontements d’une grande violence avaient éclaté.
Malgré l’ouverture d’une enquête pour violences et dégradations, les investigations n’ont pas permis de faire la lumière sur l’origine précise de l’incendie. Le parquet d’Arras a donc décidé de mettre un terme à la procédure. Depuis les événements, les responsabilités restent floues. Entre erreurs d’organisation, problèmes d’itinéraire et accusations croisées, les différentes parties impliquées n’ont jamais réussi à établir une version commune des faits.
Le positionnement des convois de supporters, censés être séparés, a notamment été pointé du doigt. Certains témoignages évoquent une situation chaotique ayant favorisé les affrontements.
Le préfet du Nord Bertrand Gaume avait indiqué que "les Lyonnais seraient arrivés au mauvais endroit" et "à un mauvais timing". Le PSG avait en revanche indiqué : "ses supporters ont scrupuleusement respecté les modalités de déplacement de l’arrêté préfectoral avant d‘être attaqués".
Malgré les nombreuses images disponibles et les témoignages recueillis, aucun individu n’a pu être formellement identifié. Une issue frustrante, alors que le dossier avait suscité une forte émotion à l’époque.
Le club lyonnais, qui s’était constitué partie civile, reste dans l’attente d’éclaircissements supplémentaires.
On a encore la preuve que la justice est corrompue.Signaler Répondre
N'est ce pas le Qatar ?
"cette affaire avait soulevé une grande émotion"Signaler Répondre
Cette affaire avait surtout fait rigoler dans toute la France
(spoiler: les Bad Gones sont détestés dans toute la France et dans toute l'Europe, avec la réputation de fachos qui leur colle aux basques)
Même les enquêteurs ont probablement réprimé un fou rire.
Encore et toujours des juges LFI au pouvoir !!Signaler Répondre
scandaleux de lire cela. ! C’est ça la nouvelle France ? Que font tous ces fonctionnaires bien payés ?Signaler Répondre
Comme quoi les caméras hein !Signaler Répondre
On peut leur faire dire ce qu'on veut..
Entre cette histoire la et celle à Marseille ou le coach de l'époque a failli perdre un œil à cause du caillasse du bus..
La responsabilité de l'état est avéré..
Il faut une formation au var pour les FDO et la justiceSignaler Répondre
Ce sont les cons qui paient des assurances qui règleront les frais !Signaler Répondre
C'est pas vrai !! Incroyable des dizaines de vidéos sur le RS avec les auteurs mais notre grande police ne vois rien !! Déjà qu'avec des listes de noms des vidéos sur l'affaire Einstein en France ils ne vois toujours aucune frimousse décidément !!!!!!Signaler Répondre