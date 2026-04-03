Finale de Coupe de France OL-PSG : "L’enquête n’a rien donné" sur le bus incendié

Près de deux ans après les violents incidents survenus en marge de la finale de la Coupe de France entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, l’affaire du bus lyonnais incendié n’a toujours pas livré ses conclusions… et pourrait bien ne jamais en avoir.

Selon les informations du Progrès, l’enquête a été classée sans suite. En cause, l’impossibilité d’identifier le ou les auteurs de l’incendie.

Les faits remontent au 25 mai 2024, sur l’autoroute A1, au niveau d’un péage près de Lille. Ce jour-là, des bus de supporters lyonnais et parisiens s’étaient retrouvés au même endroit, et des affrontements d’une grande violence avaient éclaté.

Malgré l’ouverture d’une enquête pour violences et dégradations, les investigations n’ont pas permis de faire la lumière sur l’origine précise de l’incendie. Le parquet d’Arras a donc décidé de mettre un terme à la procédure. Depuis les événements, les responsabilités restent floues. Entre erreurs d’organisation, problèmes d’itinéraire et accusations croisées, les différentes parties impliquées n’ont jamais réussi à établir une version commune des faits.

Le positionnement des convois de supporters, censés être séparés, a notamment été pointé du doigt. Certains témoignages évoquent une situation chaotique ayant favorisé les affrontements.

Le préfet du Nord Bertrand Gaume avait indiqué que "les Lyonnais seraient arrivés au mauvais endroit" et "à un mauvais timing". Le PSG avait en revanche indiqué : "ses supporters ont scrupuleusement respecté les modalités de déplacement de l’arrêté préfectoral avant d‘être attaqués".

Malgré les nombreuses images disponibles et les témoignages recueillis, aucun individu n’a pu être formellement identifié. Une issue frustrante, alors que le dossier avait suscité une forte émotion à l’époque.

Le club lyonnais, qui s’était constitué partie civile, reste dans l’attente d’éclaircissements supplémentaires.