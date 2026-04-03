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Finale de Coupe de France OL-PSG : "L’enquête n’a rien donné" sur le bus incendié

Finale de Coupe de France OL-PSG : "L’enquête n’a rien donné" sur le bus incendié
Finale de Coupe de France OL-PSG : "L’enquête n’a rien donné" sur le bus incendié - DR

L’enquête sur le bus incendié a été classée sans suite.

Près de deux ans après les violents incidents survenus en marge de la finale de la Coupe de France entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, l’affaire du bus lyonnais incendié n’a toujours pas livré ses conclusions… et pourrait bien ne jamais en avoir.

Selon les informations du Progrès, l’enquête a été classée sans suite. En cause, l’impossibilité d’identifier le ou les auteurs de l’incendie.

Les faits remontent au 25 mai 2024, sur l’autoroute A1, au niveau d’un péage près de Lille. Ce jour-là, des bus de supporters lyonnais et parisiens s’étaient retrouvés au même endroit, et des affrontements d’une grande violence avaient éclaté.

Malgré l’ouverture d’une enquête pour violences et dégradations, les investigations n’ont pas permis de faire la lumière sur l’origine précise de l’incendie. Le parquet d’Arras a donc décidé de mettre un terme à la procédure. Depuis les événements, les responsabilités restent floues. Entre erreurs d’organisation, problèmes d’itinéraire et accusations croisées, les différentes parties impliquées n’ont jamais réussi à établir une version commune des faits.

Le positionnement des convois de supporters, censés être séparés, a notamment été pointé du doigt. Certains témoignages évoquent une situation chaotique ayant favorisé les affrontements.

Le préfet du Nord Bertrand Gaume avait indiqué que "les Lyonnais seraient arrivés au mauvais endroit" et "à un mauvais timing". Le PSG avait en revanche indiqué : "ses supporters ont scrupuleusement respecté les modalités de déplacement de l’arrêté préfectoral avant d‘être attaqués".

Malgré les nombreuses images disponibles et les témoignages recueillis, aucun individu n’a pu être formellement identifié. Une issue frustrante, alors que le dossier avait suscité une forte émotion à l’époque.

Le club lyonnais, qui s’était constitué partie civile, reste dans l’attente d’éclaircissements supplémentaires.

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8 commentaires
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Solidarité 69 le 04/04/2026 à 10:27

On a encore la preuve que la justice est corrompue.
N'est ce pas le Qatar ?

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Général SaIin le 03/04/2026 à 20:06

"cette affaire avait soulevé une grande émotion"
Cette affaire avait surtout fait rigoler dans toute la France
(spoiler: les Bad Gones sont détestés dans toute la France et dans toute l'Europe, avec la réputation de fachos qui leur colle aux basques)
Même les enquêteurs ont probablement réprimé un fou rire.

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ferdi69 le 03/04/2026 à 19:25

Encore et toujours des juges LFI au pouvoir !!

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1957 le 03/04/2026 à 17:30

scandaleux de lire cela. ! C’est ça la nouvelle France ? Que font tous ces fonctionnaires bien payés ?

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C'est moi le 03/04/2026 à 15:05

Comme quoi les caméras hein !
On peut leur faire dire ce qu'on veut..

Entre cette histoire la et celle à Marseille ou le coach de l'époque a failli perdre un œil à cause du caillasse du bus..

La responsabilité de l'état est avéré..

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caillou le 03/04/2026 à 14:21

Il faut une formation au var pour les FDO et la justice

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pas d'importance le 03/04/2026 à 12:57

Ce sont les cons qui paient des assurances qui règleront les frais !

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Free Lyon le 03/04/2026 à 12:31

C'est pas vrai !! Incroyable des dizaines de vidéos sur le RS avec les auteurs mais notre grande police ne vois rien !! Déjà qu'avec des listes de noms des vidéos sur l'affaire Einstein en France ils ne vois toujours aucune frimousse décidément !!!!!!

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