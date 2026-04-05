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OL Lyonnes étrille Strasbourg et retrouvera le PSG en finale de Coupe de France

OL Lyonnes étrille Strasbourg et retrouvera le PSG en finale de Coupe de France
DR OL Lyonnes

Ce dimanche 5 avril, OL Lyonnes a facilement battu Strasbourg en demi-finale de Coupe de France (0-6). Les Fenottes retrouveront le PSG en finale.

C'est une bonne semaine pour OL Lyonnes. Après sa qualification en demi-finale de Ligue des Champions aux dépends de Wolfsburg, le club lyonnais s'est offert un ticket pour la finale de Coupe de France. Ce dimanche après-midi, les coéquipières de Wendie Renard ont étrillé Strasbourg en Alsace.

Dès la 2e minute, Sofie Svava ouvrait le score en reprenant un corner de Jule Brand (0-1). La première étape d'un long calvaire pour les Strasbourgeoises.

Marie-Antoinette Katoto faisait le break dès la 5e minute (0-2), puis la capitaine Wendie Renard creusait l'écart sur pénalty à la 29e (0-3).

Ada Hegerberg à la 34e et Marie-Antoinette Katoto à nouveau à la 43e permettaient à l'OL de mener largement à la mi-temps (0-5).

La seconde période était facilement gérée par les joueuses de Jonatan Giraldez, qui rajoutaient un sixième but par Korbin Shrader à la 74e.

Score final : 0-6.

Avec cette victoire facile, Lyon tamponne son ticket pour la finale de la compétition le 10 mai à Valenciennes. Pour remporter la Coupe de France, il faudra battre le PSG. Place désormais à la trêve internationale, OL Lyonnes ne retrouvera le Groupama Stadium que le 22 avril face à Dijon.

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