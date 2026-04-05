OL Lyonnes étrille Strasbourg et retrouvera le PSG en finale de Coupe de France

C'est une bonne semaine pour OL Lyonnes. Après sa qualification en demi-finale de Ligue des Champions aux dépends de Wolfsburg, le club lyonnais s'est offert un ticket pour la finale de Coupe de France. Ce dimanche après-midi, les coéquipières de Wendie Renard ont étrillé Strasbourg en Alsace.

Dès la 2e minute, Sofie Svava ouvrait le score en reprenant un corner de Jule Brand (0-1). La première étape d'un long calvaire pour les Strasbourgeoises.

Marie-Antoinette Katoto faisait le break dès la 5e minute (0-2), puis la capitaine Wendie Renard creusait l'écart sur pénalty à la 29e (0-3).

Ada Hegerberg à la 34e et Marie-Antoinette Katoto à nouveau à la 43e permettaient à l'OL de mener largement à la mi-temps (0-5).

La seconde période était facilement gérée par les joueuses de Jonatan Giraldez, qui rajoutaient un sixième but par Korbin Shrader à la 74e.

Score final : 0-6.

Avec cette victoire facile, Lyon tamponne son ticket pour la finale de la compétition le 10 mai à Valenciennes. Pour remporter la Coupe de France, il faudra battre le PSG. Place désormais à la trêve internationale, OL Lyonnes ne retrouvera le Groupama Stadium que le 22 avril face à Dijon.