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Plus de 125 millions d'euros réclamés à l'OL par Botafogo : une action en justice lancée par le club brésilien de John Textor

Plus de 125 millions d'euros réclamés à l'OL par Botafogo : une action en justice lancée par le club brésilien de John Textor

Ce samedi, Botafogo a annoncé avoir initié une action en justice contre l'Olympique Lyonnais dans le cadre des transferts d'argent jamais remboursés. Le club brésilien réclame 125 millions d'euros.

Il n'y a plus d'Eagle Football family… John Textor n'a pas dit son dernier mot et Botafogo vient d'abattre une nouvelle carte dans l'affaire qui l'oppose à l'OL.

Une plainte a été déposée par le club carioca qui réclame 125 millions d'euros dans le cadre d'apports financiers non remboursés.

"Le club prendra toutes les mesures juridiques appropriées pour récupérer intégralement les sommes dues par l'Olympique Lyonnais et garantir la continuité et la solidité de notre projet sportif", explique Botafogo dans son communiqué.

Le club dirigé par John Textor explique un peu plus ce qu'il reproche à Lyon : "La nouvelle présidente de l'Olympique Lyonnais (Michele Kang ndlr) a rompu unilatéralement l'accord de collaboration. Malgré les bénéfices tirés des ressources reçues, le club français a omis de remplir les obligations souscrites, refusant d'effectuer le paiement de la dette de 125 millions d'euros à Botafogo, et 12 millions d'euros au RWDM Brussels. Le non-paiement a généré des impacts directs sur les opérations de Botafogo, compromettant la planification financière et affectant la capacité de renouvellement et de recrutement de joueurs. En conséquence, le club a même été visé par l'application d'une interdiction de transfert par la FIFA fin 2025. Botafogo entreprend cette démarche de manière irréversible : la SAF adoptera toutes les mesures légales appropriées pour récupérer intégralement les montants dus par l'Olympique Lyonnais et assurer la continuité et la solidité de son projet sportif".

De quoi inquiéter un peu plus les supporters de l'OL, qui savent bien que le club rhodanien ne dispose pas de fonds suffisants pour rembourser Botafogo.

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4 commentaires
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Association carton d'rouge le 05/04/2026 à 11:35

Pour rembourser les 125 millions de dette, Textor pourrait vendre le stade de Décines a l'AS Saint Etienne, qui est a l'étroit dans son stade vieillissant de Saint Etienne.
l'OL pourrait ensuite se relocaliser au Matmuth Stadium ou au Stade Balmont.
L'idée peut paraitre loufoque pour celui qui ne connait pas les problématiques, mais il y a beaucoup de supporters de Saint Etienne qui vivent ou travaillent dans le Grand Lyon, de quoi remplir le stade de Décines chaque Week End.
Et puis avoir l'ASSE club résident a Décines pimenterait les Derby.
Une idée a creuser, c'est du gagnant-gagnant.

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BAVO AULAS le 04/04/2026 à 20:57

C'est sans doute cela qu'il a l'ambition de reproduire dans la délégation qu'il s'est imposé à la Métropolee "rayonnement et mobiité" - à l'identique de ce qu'il a finalement offert aux Lyonnais en leur faisant croire au soi disant "rayonnement lyonnais" quand il pleurait pour obtenir subventions et aides directes et indirectes auprès de son complice COLLOMB, prêt à tout pour conserver son pouvoir de baronnet local par la force du foot pour les footeux

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Cedjea le 04/04/2026 à 20:01

Les affirmations de Textor ont toujours des bases floues et entortillées. Cette dette existe-t-elle vraiment ? Et si elle existe, n'a-t-elle pas des contreparties qu'il n'a pas fournies ?

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Yannr le 04/04/2026 à 18:05

Autant crédible que Trump. Il a volé l'ol, a revendu tout les actifs(ou est l'argent?), a avantagé Botafogo et magouillé avec Nottingham en coulant Molenbeek. La justice te rattrapera John

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