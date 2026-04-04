Plus de 125 millions d'euros réclamés à l'OL par Botafogo : une action en justice lancée par le club brésilien de John Textor

Il n'y a plus d'Eagle Football family… John Textor n'a pas dit son dernier mot et Botafogo vient d'abattre une nouvelle carte dans l'affaire qui l'oppose à l'OL.
Une plainte a été déposée par le club carioca qui réclame 125 millions d'euros dans le cadre d'apports financiers non remboursés.
"Le club prendra toutes les mesures juridiques appropriées pour récupérer intégralement les sommes dues par l'Olympique Lyonnais et garantir la continuité et la solidité de notre projet sportif", explique Botafogo dans son communiqué.
Le club dirigé par John Textor explique un peu plus ce qu'il reproche à Lyon : "La nouvelle présidente de l'Olympique Lyonnais (Michele Kang ndlr) a rompu unilatéralement l'accord de collaboration. Malgré les bénéfices tirés des ressources reçues, le club français a omis de remplir les obligations souscrites, refusant d'effectuer le paiement de la dette de 125 millions d'euros à Botafogo, et 12 millions d'euros au RWDM Brussels. Le non-paiement a généré des impacts directs sur les opérations de Botafogo, compromettant la planification financière et affectant la capacité de renouvellement et de recrutement de joueurs. En conséquence, le club a même été visé par l'application d'une interdiction de transfert par la FIFA fin 2025. Botafogo entreprend cette démarche de manière irréversible : la SAF adoptera toutes les mesures légales appropriées pour récupérer intégralement les montants dus par l'Olympique Lyonnais et assurer la continuité et la solidité de son projet sportif".
Botafogo aciona Olympique Lyonnais na Justiça e cobra dívida superior a R$ 745 milhões.— Botafogo F.R. (@Botafogo) April 4, 2026
O Botafogo protocolou, na última sexta-feira (3), ações contra o Olympique Lyonnais na Justiça, em razão de dívidas que ultrapassam R$ 745 milhões. O objetivo é assegurar o retorno dos… pic.twitter.com/oMTg1E1GVS
De quoi inquiéter un peu plus les supporters de l'OL, qui savent bien que le club rhodanien ne dispose pas de fonds suffisants pour rembourser Botafogo.
Pour rembourser les 125 millions de dette, Textor pourrait vendre le stade de Décines a l'AS Saint Etienne, qui est a l'étroit dans son stade vieillissant de Saint Etienne.Signaler Répondre
l'OL pourrait ensuite se relocaliser au Matmuth Stadium ou au Stade Balmont.
L'idée peut paraitre loufoque pour celui qui ne connait pas les problématiques, mais il y a beaucoup de supporters de Saint Etienne qui vivent ou travaillent dans le Grand Lyon, de quoi remplir le stade de Décines chaque Week End.
Et puis avoir l'ASSE club résident a Décines pimenterait les Derby.
Une idée a creuser, c'est du gagnant-gagnant.
C'est sans doute cela qu'il a l'ambition de reproduire dans la délégation qu'il s'est imposé à la Métropolee "rayonnement et mobiité" - à l'identique de ce qu'il a finalement offert aux Lyonnais en leur faisant croire au soi disant "rayonnement lyonnais" quand il pleurait pour obtenir subventions et aides directes et indirectes auprès de son complice COLLOMB, prêt à tout pour conserver son pouvoir de baronnet local par la force du foot pour les footeuxSignaler Répondre
Les affirmations de Textor ont toujours des bases floues et entortillées. Cette dette existe-t-elle vraiment ? Et si elle existe, n'a-t-elle pas des contreparties qu'il n'a pas fournies ?Signaler Répondre
Autant crédible que Trump. Il a volé l'ol, a revendu tout les actifs(ou est l'argent?), a avantagé Botafogo et magouillé avec Nottingham en coulant Molenbeek. La justice te rattrapera JohnSignaler Répondre