Plus de 125 millions d'euros réclamés à l'OL par Botafogo : une action en justice lancée par le club brésilien de John Textor

Il n'y a plus d'Eagle Football family… John Textor n'a pas dit son dernier mot et Botafogo vient d'abattre une nouvelle carte dans l'affaire qui l'oppose à l'OL.

Une plainte a été déposée par le club carioca qui réclame 125 millions d'euros dans le cadre d'apports financiers non remboursés.

"Le club prendra toutes les mesures juridiques appropriées pour récupérer intégralement les sommes dues par l'Olympique Lyonnais et garantir la continuité et la solidité de notre projet sportif", explique Botafogo dans son communiqué.

Le club dirigé par John Textor explique un peu plus ce qu'il reproche à Lyon : "La nouvelle présidente de l'Olympique Lyonnais (Michele Kang ndlr) a rompu unilatéralement l'accord de collaboration. Malgré les bénéfices tirés des ressources reçues, le club français a omis de remplir les obligations souscrites, refusant d'effectuer le paiement de la dette de 125 millions d'euros à Botafogo, et 12 millions d'euros au RWDM Brussels. Le non-paiement a généré des impacts directs sur les opérations de Botafogo, compromettant la planification financière et affectant la capacité de renouvellement et de recrutement de joueurs. En conséquence, le club a même été visé par l'application d'une interdiction de transfert par la FIFA fin 2025. Botafogo entreprend cette démarche de manière irréversible : la SAF adoptera toutes les mesures légales appropriées pour récupérer intégralement les montants dus par l'Olympique Lyonnais et assurer la continuité et la solidité de son projet sportif".

Botafogo aciona Olympique Lyonnais na Justiça e cobra dívida superior a R$ 745 milhões.



O Botafogo protocolou, na última sexta-feira (3), ações contra o Olympique Lyonnais na Justiça, em razão de dívidas que ultrapassam R$ 745 milhões. O objetivo é assegurar o retorno dos… pic.twitter.com/oMTg1E1GVS — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 4, 2026

De quoi inquiéter un peu plus les supporters de l'OL, qui savent bien que le club rhodanien ne dispose pas de fonds suffisants pour rembourser Botafogo.