Barcelone clinique, Lyon dominée : OL Lyonnes s'incline en finale de Ligue des Champions (4-0)

Lyon n'y arrive décidément pas contre Barcelone. Les deux meilleures équipes au monde étaient réunies à Oslo ce samedi après-midi pour la finale de la Ligue des Champions. Battues en 2024 par cette même équipe (2-0), les Rhodaniennes souhaitaient rompre le sort.

En première période, les deux formations se rendaient coup pour coup. Lindsey Heaps pensait avoir ouvert le score à la 14e minute, mais le but de l'Américaine était annulé pour une position de hors-jeu. Juste avant la mi-temps, Selma Bacha faisait briller Cata Coll sur un coup-franc direct brillamment repoussé par la gardienne du Barça.

De leur côté, les Catalanes comptaient sur les largesses défensives d'OL Lyonnes. Comme sur cette mésentente entre Wendie Renard et Christiane Endler, mais Ewa Pajor trouvait le petit filet sur sa frappe lobée.

En seconde période, le rythme restait intense. Et Cata Coll marquait encore les esprits à la 50e minute. Partie hors-jeu, Ada Hegerberg ratait son face à face avec la portière espagnole.

L'ouverture du score intervenait à la 55e minute pour Barcelone. Ewa Pajor était lancée en profondeur, déposait Ingrid Engen puis trompait Endler d'une frappe croisée (1-0).

La Polonaise donnait le coup de grâce aux Fenottes à la 69e minute. Le Barça se promenait dans la surface, face à une défense trop attentiste, et Ewa Pajor s'offrait un doublé après cette bonne combinaison (2-0).

Si Barcelone se montrait très réaliste, Lyon gâchait encore. A la 75e, c'était au tour de Tabitha Chawinga de perdre son duel avec Cata Coll, clairement la joueuse du match.

A la 90e, Salma Paralluelo, transparente durant toute la rencontre, marquait un bijou. Sa lourde frappe à l'entrée de la surface terminait dans la lucarne d'Endler (3-0). L'internationale espagnole marquait à son tour un doublé dans le temps additionnel, sur une contre-attaque éclair (4-0).

Encore raté donc pour OL Lyonnes, qui n'a plus soulevé la Ligue des Champions depuis 2022.

La saison n'est pas finie pour les joueuses de Jonatan Giraldez, puisqu'il reste encore la finale de Première Ligue vendredi prochain, face au Paris FC. L'équipe sera-t-elle encore suffisamment mobilisée pour ne pas tout perdre ou presque en l'espace d'une semaine ?