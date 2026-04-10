La période actuelle est compliquée pour l’OL et pour certains joueurs. C’est notamment le cas d’Endrick, en manque d’efficacité ces dernières semaines. Sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, l’attaquant n’a inscrit qu’un but et délivré une seule passe décisive. Des statistiques en baisse, qui illustrent ses difficultés à peser sur le jeu offensif lyonnais.

En conférence de presse, Paulo Fonseca n’a pas caché son exigence envers son joueur ce vendredi. "Je ne suis pas satisfait du jeu d’Endrick. Il était fatigué après son voyage avec la sélection brésilienne, mais il doit faire mieux. J’attends davantage de lui, nous avons besoin de lui à 100%, a-t-il affirmé. Il doit encore progresser dans sa prise de décisions dans les derniers mètres". Un secteur clé pour un joueur offensif, alors que l’OL peine actuellement à concrétiser ses occasions.

"Il est très marqué. Il doit faire davantage pour se rendre disponible et offrir des solutions. Il a passé un long moment sans jouer avant de venir ici, et enchaîner trois matchs par semaine a été compliqué pour lui", a conclu le coach.

Malgré ces critiques, le vestiaire lyonnais reste solidaire. Afonso Moreira a tenu à défendre son coéquipier, appelant à ne pas pointer du doigt un seul joueur : "Je pense qu’il ne faut pas individualiser l’analyse de la situation. Nous sommes une équipe, il ne faut pas regarder les individualités. Endrick est un superbe joueur, il ne va pas tarder à retrouver le sens du but, j’ai confiance en lui et toute l’équipe a confiance en lui".

Dans une période où l’OL peine offensivement, le réveil d’Endrick pourrait être déterminant.