OL : le club officiellement mis en vente… dans le journal

Après l’annonce récente de la mise en place d’un comité indépendant par Eagle Football Group, un élément vient renforcer l’idée d’une vente imminente du club, et c’est assez étonnant.

Selon plusieurs informations, une annonce a été publiée dans les colonnes du Financial Times pour proposer à la vente les actifs de la holding Eagle Football Holdings Bidco Limited. Parmi eux, l’OL, mais aussi les clubs de Botafogo et du RWDM Brussels.

À l’origine de cette démarche, le cabinet spécialisé Cork Gully, chargé de la gestion de la situation financière de la holding. Celui-ci a pris le contrôle du processus et semble désormais activement engagé dans la recherche d’un repreneur.

Cette publication, assez inhabituelle dans le monde du football, confirme néanmoins ce qui se dessinait déjà, l’OL est bel et bien sur le marché. Désormais, la recherche d’un repreneur semble officiellement lancée. Le cabinet en charge du dossier a même invité les éventuels candidats à se manifester directement pour entrer en contact avec les administrateurs.