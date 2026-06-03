Une nouvelle étape s’ouvre pour le GOAL FC. Le club de l’Ouest lyonnais a officialisé ce mercredi son rapprochement avec le FC Saint-Cyr Collonges-au-Mont-d’Or, une fusion qui doit encore être validée administrativement par les instances du football français mais qui s’inscrit dans une stratégie de développement à long terme.

Plus qu’un simple rapprochement sportif, cette union répond à une réalité à laquelle de nombreux clubs amateurs sont aujourd’hui confrontés. Entre l’augmentation des coûts de fonctionnement, la baisse de certains financements publics et des exigences toujours plus importantes pour évoluer à haut niveau, les structures locales doivent trouver de nouveaux modèles pour assurer leur pérennité, notamment avec l’apparition de la Ligue 3.

"Le football amateur ne peut plus survivre seul. Les clubs doivent aujourd'hui se structurer, mutualiser leurs moyens et construire collectivement pour continuer à exister et performer demain", a expliqué ainsi Jocelyn Fontanel, président du GOAL FC.

Le club souhaite notamment sécuriser l’avenir de ses équipes, développer ses infrastructures et offrir davantage d’opportunités sportives aux jeunes comme aux seniors. Avec cette fusion, GOAL FC franchit un nouveau cap et devrait désormais compter plus de 1 800 licenciés, en intégrant également les effectifs du GOAL Futsal Club.

Face à un contexte économique de plus en plus exigeant, la direction estime que cette évolution était devenue nécessaire : "Dans dix ans, les clubs amateurs qui resteront isolés auront de plus en plus de difficultés à survivre. Notre responsabilité, c'est d'anticiper pour continuer à faire jouer les enfants, accompagner les éducateurs et faire grandir nos territoires", a poursuivi Jocelyn Fontanel.

Du côté du FC Saint-Cyr Collonges-au-Mont-d’Or, créé en 1976 et fort de plus de 400 licenciés, cette fusion ne doit pas être perçue comme une disparition mais comme une opportunité de renforcer le travail déjà accompli. Le club s’était notamment illustré cette saison avec un beau parcours en Coupe de France, conclu en 32e de finale face à l’Olympique Lyonnais.

Pour Hassane Baba-Arbi, président du FC Saint-Cyr Collonges, ce rapprochement repose avant tout sur des valeurs communes : "Nous partageons les mêmes convictions : un club doit rassembler, transmettre et rester accessible à tous. Cette fusion n'efface aucune identité, elle donne davantage de force à un projet commun", a-t-il souligné.

Au-delà de l’aspect sportif, le projet vise également à faciliter l’accès à la pratique pour les jeunes du territoire et à développer de nouveaux dispositifs de formation. Parmi les pistes étudiées figure notamment la création d’une section sportive à horaires aménagés en partenariat avec le lycée international Jean-Perrin.

Sportivement, le GOAL FC poursuit également ses ambitions. Le club évoluera en National 1 la saison prochaine et souhaite continuer à structurer son modèle pour s’installer durablement parmi les références du football semi-professionnel français.

L’apport des éducateurs et techniciens issus du FC Saint-Cyr Collonges doit aussi permettre donc de renforcer encore le projet sportif, tout en maintenant l’ADN qui a accompagné la progression du club ces dernières années.