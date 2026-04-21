Le président de Ferrari, John Elkann, intéressé par le rachat de l'OL ?

Selon le quotidien italien Tuttosport, le président de Ferrari, qui fait également partie du conseil de Stellantis, John Elkann, se serait renseigné sur le dossier Eagle Football Holdings, qui gère l’OL, le RWDM Brussels et Botafogo.

Le média italien cite d’autres noms d’investisseurs intéressés par le rachat de l’OL. Tuttosport cite notamment Gerry Cardinale de RedBird Capital qui détient Toulouse et le Milan AC, mais aussi le fond Iconic Sports ou encore la structure Apollo Global Management.

Il ne faut pas oublier non plus le fonds d’investissement Ares, dirigé par Michele Kang, l’actuelle présidente de l’OL, qui pourrait se positionner pour racheter les parts d’Eagle Football Group afin de prendre totalement le contrôle du club pour les années à venir.