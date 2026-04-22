OL : Pavel Sulc et Corentin Tolisso de retour à l’entrainement collectif

Après le retour de Malick Fofana à l’entrainement collectif observé mardi, Paulo Fonseca a récupéré deux nouveaux joueurs lors de la session organisée ce mercredi matin.
Alors qu’ils s’entrainaient encore à part la veille, Pavel Sulc et Corentin Tolisso ont retrouvé le groupe pour la séance collective. Une vidéo a été mise en ligne sur les réseaux sociaux de l’OL dans laquelle on constate la présence des deux joueurs, qui ont raté tous les deux le déplacement au Parc des Princes.
Seront-ils suffisamment remis pour prendre part au match de samedi face à Auxerre ?
Paulo Fonseca devrait faire un point sur son effectif vendredi à la mi-journée à l’occasion de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match.
La séance du jour : des frappes puissantes, de très beaux gestes… et évidemment un peu de chambrage 😂🔴🔵 pic.twitter.com/jEqwRDOtDG— Olympique Lyonnais (@OL) April 22, 2026
Une victoire contre auxerre pour solidifier la chape,et pourquoi pas l'échappe,si dérrière y'a défaites....Une séance d'entrainement qui sent bon la confiance.Signaler Répondre
Le moral comme la méteo au beau fixe.Attention quand même à ce Mr Pélissier il en connait un rayon de comment la roue tourne.OL for ever!
pas inintéressant.Signaler Répondre