OL : Pavel Sulc et Corentin Tolisso de retour à l’entrainement collectif

Après le retour de Malick Fofana à l’entrainement collectif observé mardi, Paulo Fonseca a récupéré deux nouveaux joueurs lors de la session organisée ce mercredi matin.

Alors qu’ils s’entrainaient encore à part la veille, Pavel Sulc et Corentin Tolisso ont retrouvé le groupe pour la séance collective. Une vidéo a été mise en ligne sur les réseaux sociaux de l’OL dans laquelle on constate la présence des deux joueurs, qui ont raté tous les deux le déplacement au Parc des Princes.

Seront-ils suffisamment remis pour prendre part au match de samedi face à Auxerre ?

Paulo Fonseca devrait faire un point sur son effectif vendredi à la mi-journée à l’occasion de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match.