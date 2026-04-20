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Pourquoi OL-Auxerre sera le seul match qui ne sera pas diffusé en clair ce week-end

Pourquoi OL-Auxerre sera le seul match qui ne sera pas diffusé en clair ce week-end
Pourquoi OL-Auxerre sera le seul match qui ne sera pas diffusé en clair ce week-end - Lyon Foot

Ligue 1+ a annoncé que la plateforme serait en accès libre ce week-end à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1.

"On va proposer l’intégralité des matchs de Ligue 1+ en clair pour ceux qui viendront directement sur Ligue 1+ mais aussi par le biais d’Orange, SFR, Amazon, L’Equipe, DAZN…", a indiqué Jérôme Cazadieu le directeur éditorial et marketing de LFP Media au journal L'Equipe. 

Ce sont en tout huit matchs, sur les neuf de la 31e journée, qui seront donc diffusés gratuitement ce week-end. 

Une seule rencontre n’est pas concernée par la gratuité. Il s’agit du match OL-Auxerre, programmé ce samedi à 15h. La réponse est simple, cette affiche a été choisie par beIN Sports. 

Les supporters lyonnais, qui ne seront pas au Groupama Stadium ce week-end, ne pourront donc pas suivre ce match en clair.

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