Un dénicheur de jeunes pépites de retour à l’OL ?

Selon le compte X Borgia_OL_académie, Gérard Bonneau aurait fait son retour à l’OL en tant que directeur du recrutement du centre de formation.

Gérard Bonneau est connu pour être à l’origine de l’éclosion de Karim Benzema, Alexandre Lacazette ou encore Corentin Tolisso.

A 72 ans, le recruteur emblématique des années 2000, passé par le Servette Genève et Dijon, aurait été aperçu du côté de Saint-Priest le week-end dernier.

Gérard Bonneau, ancien recruteur emblématique de l'OL des années 2000, parti au Servette Genève et à Dijon ces dernières années, revient à l'OL son club de coeur. Il est déjà au travail ce dimanche à... St-Priest.

Le compte X Borgia_OL_académie rappelle dans le même temps que ce retour pourrait s’accompagner de celui d’Armand Garrido, actuellement responsable du football à onze au FC Bourgoin-Jallieu. Ce dernier avait lui été aperçu du côté de l’OL en mars dernier en train d’observer l’équipe réserve. Armand Garrido, qui a notamment formé Karim Benzema et Hatem Ben Arfa pourrait faire son retour au sein de l’Academy de l’OL, à la demande de Christian Bassila, le nouveau directeur du centre de formation.