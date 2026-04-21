Academy

Un dénicheur de jeunes pépites de retour à l’OL ?

Un dénicheur de jeunes pépites de retour à l’OL ?
Un dénicheur de jeunes pépites de retour à l’OL ? - DR

L’OL Academy pourrait se renforcer.

Selon le compte X Borgia_OL_académie, Gérard Bonneau aurait fait son retour à l’OL en tant que directeur du recrutement du centre de formation.

Gérard Bonneau est connu pour être à l’origine de l’éclosion de Karim Benzema, Alexandre Lacazette ou encore Corentin Tolisso

A 72 ans, le recruteur emblématique des années 2000, passé par le Servette Genève et Dijon, aurait été aperçu du côté de Saint-Priest le week-end dernier. 

Gérard Bonneau, ancien recruteur emblématique de l'OL des années 2000, parti au Servette Genève et à Dijon ces dernières années, revient à l'OL son club de coeur. Il est déjà au travail ce dimanche à... St-Priest.

Le compte X Borgia_OL_académie rappelle dans le même temps que ce retour pourrait s’accompagner de celui d’Armand Garrido, actuellement responsable du football à onze au FC Bourgoin-Jallieu. Ce dernier avait lui été aperçu du côté de l’OL en mars dernier en train d’observer l’équipe réserve. Armand Garrido, qui a notamment formé Karim Benzema et Hatem Ben Arfa pourrait faire son retour au sein de l’Academy de l’OL, à la demande de Christian Bassila, le nouveau directeur du centre de formation.

Tags :

OL Academy

Gérard Bonneau

OL

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.