L’OL dévoile son maillot domicile pour la saison 2026-2027

L’Olympique Lyonnais a officiellement présenté son nouveau maillot domicile pour la saison 2026-2027. Un maillot qui fait la part belle à l’histoire du club en s’inspirant d’un modèle emblématique porté par les Lyonnais dans les années 1990.

Pour ce nouvel exercice, l’OL conserve une base blanche traditionnelle, complétée par des manches bleues. Sur la face avant, une bande verticale mêlant le rouge et le bleu traverse le maillot, rappelant fortement celui porté lors de la saison 1996-1997.

Les premières images du maillot avaient déjà circulé ces dernières semaines sur les réseaux sociaux et sur plusieurs sites spécialisés.