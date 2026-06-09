L'actu de l'OL

L’OL dévoile son maillot domicile pour la saison 2026-2027

L’OL dévoile son maillot domicile pour la saison 2026-2027
L’OL dévoile son maillot domicile pour la saison 2026-2027 - OL DR

C’est enfin officiel !

L’Olympique Lyonnais a officiellement présenté son nouveau maillot domicile pour la saison 2026-2027. Un maillot qui fait la part belle à l’histoire du club en s’inspirant d’un modèle emblématique porté par les Lyonnais dans les années 1990.

Pour ce nouvel exercice, l’OL conserve une base blanche traditionnelle, complétée par des manches bleues. Sur la face avant, une bande verticale mêlant le rouge et le bleu traverse le maillot, rappelant fortement celui porté lors de la saison 1996-1997.

Les premières images du maillot avaient déjà circulé ces dernières semaines sur les réseaux sociaux et sur plusieurs sites spécialisés.

Tags :

OL

maillot

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.