OL : un stage en Bavière programmé fin juillet

Les hommes de Paulo Fonseca sont attendus au Groupama OL Training Center le 29 juin prochain. Après une reprise, marquée notamment par les tests physiques, les joueurs prendront la direction de l’Allemagne.

Un stage est programmé du 19 au 24 juillet prochain au Campus Adidas d'Herzogenaurach. Un complexe situé en Bavière qui avait accueilli les joueuses d’OL Lyonnes l’été dernier. Le site "dispose de toutes les commodités pour se préparer dans les meilleures conditions", précise l’OL.

Pour rappel, la saison débutera le 4 ou 5 août par le 3ème tour de qualification de la Ligue des Champions. La Ligue 1 reprendra, quant à elle, le week-end du 23 août.