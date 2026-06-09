L'actu de l'OL

OL : un stage en Bavière programmé fin juillet

OL : un stage en Bavière programmé fin juillet
OL : un stage en Bavière programmé fin juillet - Lyon Foot

Alors que la reprise des joueurs de l’OL approche, le club vient de dévoiler une partie du programme de pré-saison.

Les hommes de Paulo Fonseca sont attendus au Groupama OL Training Center le 29 juin prochain. Après une reprise, marquée notamment par les tests physiques, les joueurs prendront la direction de l’Allemagne.

Un stage est programmé du 19 au 24 juillet prochain au Campus Adidas d'Herzogenaurach. Un complexe situé en Bavière qui avait accueilli les joueuses d’OL Lyonnes l’été dernier. Le site "dispose de toutes les commodités pour se préparer dans les meilleures conditions", précise l’OL. 

Pour rappel, la saison débutera le 4 ou 5 août par le 3ème tour de qualification de la Ligue des Champions. La Ligue 1 reprendra, quant à elle, le week-end du 23 août.

Tags :

Stage

Bavière

OL

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.