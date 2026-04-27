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Coupe de France : la finale PSG-OL Lyonnes diffusée sur France 2

Coupe de France : la finale PSG-OL Lyonnes diffusée sur France 2
Coupe de France : la finale PSG-OL Lyonnes diffusée sur France 2 - DR FFF

La finale de la Coupe de France féminine opposant le PSG à OL Lyonnes sera diffusée en direct sur France 2. 

Le match se jouera au stade du Hainaut à Valenciennes le 10 mai prochain.

Cette finale sera un remake de la finale de la coupe LFFP remportée par les Lyonnaises, mi-mars, à Abidjan. 

Les joueuses de Jonatan Giraldez espèrent bien décrocher un nouveau trophée face à leurs principales rivales. 

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 15h30. 

Cette finale de Coupe de France féminine sera précédée en lever de rideau de celle de la Coupe Nike U18 féminine, entre Le Havre et le Paris-SG.

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2 commentaires
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FOOT 2 RUE le 27/04/2026 à 19:24

Je connais le résultat du nombre de buts de 100 à 50, étant donné que c'est presque du rugby sur glace.

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Masculin pluriel Décinois Féminin singulier Décinoise le 27/04/2026 à 19:19

Le match se jouera au stade du Hainaut à Valenciennes le 10 mai prochain.

C'est une grande joie pour nous, les riverains du secteur, que le match ne se déroule pas à Décines-Charpieu.

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