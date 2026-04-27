Coupe de France : la finale PSG-OL Lyonnes diffusée sur France 2

Le match se jouera au stade du Hainaut à Valenciennes le 10 mai prochain.

Cette finale sera un remake de la finale de la coupe LFFP remportée par les Lyonnaises, mi-mars, à Abidjan.

Les joueuses de Jonatan Giraldez espèrent bien décrocher un nouveau trophée face à leurs principales rivales.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 15h30.

Cette finale de Coupe de France féminine sera précédée en lever de rideau de celle de la Coupe Nike U18 féminine, entre Le Havre et le Paris-SG.