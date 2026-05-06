OL : Moussa Niakhaté, patron défensif et finaliste du Prix Marc-Vivien Foé

Le nom de Moussa Niakhaté s’impose naturellement parmi les meilleurs joueurs africains du championnat. Le défenseur de l’Olympique Lyonnais figure parmi les trois finalistes du Prix Marc-Vivien Foé, aux côtés de Lamine Camara (AC Monaco) et Mamadou Sangaré (RC Lens). Une distinction qui récompense une saison particulièrement aboutie sous les couleurs lyonnaises.

Arrivé avec de l’expérience, l’international sénégalais s’est rapidement imposé comme un leader dans la défense. En championnat, il a disputé 30 rencontres et délivré deux passes décisives, illustrant son importance dans la construction du jeu. Sa présence a largement contribué à la solidité de l’OL, avec quinze matchs sans encaisser de but lorsqu’il était aligné.

Les statistiques confirment cette impression. Parmi les joueurs africains évoluant en Ligue 1, Moussa Niakhaté est celui qui a touché le plus de ballons cette saison, avec 2 347 prises de balle, et celui qui a réussi le plus de passes, avec 1 758 transmissions complétées. Il se distingue également dans le domaine défensif, avec 171 dégagements, tout en affichant une présence aérienne importante avec 84 duels remportés dans ce secteur. Son efficacité globale dans les duels se traduit par un taux de réussite de 66 %, ce qui le place parmi les joueurs les plus fiables à son poste.

Certaines prestations ont marqué les esprits, notamment face au Paris Saint-Germain, où il avait su contenir les offensives adverses avec autorité.

Finaliste de la CAN avec le Sénégal, Moussa Niakhaté réalise une saison complète sur tous les plans.