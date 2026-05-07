OL : l’effet Endrick fait exploser les audiences en France et au Brésil

La Ligue 1 connaît un engouement inattendu au Brésil, et l’OL n’y est pas étranger. Porté par la présence d’Endrick, le club lyonnais attire désormais des audiences impressionnantes sur les plateformes de diffusion locales.

Sur CazéTV, certaines affiches ont battu des records. La rencontre entre Lyon et le Paris Saint-Germain a notamment culminé à 4,5 millions de spectateurs en simultané, un pic inédit cette saison pour le championnat français sur cette plateforme. Ce soir-là, Endrick s’était particulièrement illustré avec un but et une passe décisive.

L’impact de l’attaquant est spectaculaire. Avant son arrivée, les matchs de l’OL réunissaient en moyenne environ 280 000 téléspectateurs. Désormais, cette moyenne dépasse les 2,3 millions par rencontre. Sur les 13 matchs de Ligue 1 diffusés avec Endrick sur le terrain, le total atteint même 32 millions de vues cumulées.

Un engouement tel que certaines rencontres lyonnaises attirent aujourd’hui davantage de spectateurs que des matchs du championnat brésilien lui-même.