Demi-finale de Première Ligue : OL Lyonnes aborde la réception de Nantes "comme une finale"

Entre la récente victoire en Coupe de France face au Paris Saint-Germain et la finale de la Ligue des champions contre le FC Barcelone qui approche, l’OL Lyonnes doivent encore franchir une étape importante ce samedi. Les joueuses de Jonatan Giráldez reçoivent le FC Nantes au Groupama Stadium à 18h pour une demi-finale des play-offs de Première Ligue.

Malgré l’attente autour de la finale européenne, Jonatan Giráldez insiste sur un point : "impossible de penser au Barça avant d’avoir validé cette qualification".

Le technicien espagnol reconnaît que le sujet de la Ligue des champions est forcément présent dans les discussions, mais il refuse de voir son groupe se déconcentrer : "Si nous pensons sur le match de la semaine prochaine, ce n'est pas comme l'équipe qui travaille d'habitude. Comme je l'ai dit beaucoup de fois, j'aime beaucoup parler des prochains matchs, d'aujourd'hui, de la séance. Pour nous, la priorité maintenant, c'est la préparation du match de samedi, gagner le match, pour mériter d'être à la finale".

Face à Nantes, le coach s’attend d’ailleurs à une opposition particulièrement intéressante. "C'est une équipe qui aime avoir la possession du ballon. Je pense que ce sera un match très divertissant parce que c'est une bonne équipe. Cette saison, elles ont fait un très bon travail. Pour nous, oui, c'est une demi-finale, mais c'est une finale. Nous voulons être à la finale. Maintenant, un match par semaine, nous pouvons choisir le meilleur onze".

Du côté des joueuses, Marie-Antoinette Katoto a partagé le même état d’esprit. Après le sacre en Coupe de France, l’attaquante lyonnaise a assuré que le groupe veut poursuivre sur sa dynamique : "On a pris cette Coupe de France très au sérieux. Ça faisait plusieurs années qu'on ne l'avait pas gagnée. On était très contents parce que ça faisait du bien, c'est une victoire, c'est un titre. C'est une très bonne chose pour la suite. Le match face à Nantes est très important, tout autant que tous les matchs de ce mois de mai. C'est un match à gagner à domicile. On aimerait vraiment faire plaisir à notre public, remporter ce match pour accéder à la finale des play-offs et continuer sur notre lancée".

L’internationale française a également déclaré : "Je trouve que Nantes, déjà, c'est une belle équipe à regarder. Je pense qu'on va prendre cette équipe au sérieux. Elles ont un très bon coach aussi, donc de très bonnes joueuses. Je pense que ça va être un bon match".

Avant de rêver d’Europe face au Barça, l’OL Lyonnes veut donc d’abord assurer l’essentiel, décrocher sa place en finale des play-offs devant son public.