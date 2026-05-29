A quelques jours du début du G7 à Evian-les-Bains auquel participeront plusieurs chefs d’Etat, le capitaine de l’OL s’est rendu en Haute-Savoie ce vendredi.

Corentin Tolisso était l’invité du G7 du Territoire, un événement porté par la députée de Haute-Savoie Anne-Cécile Violland et labellisé Présidence française du G7.

Il s’agissait pour le footballeur de présenter son association Toliss’All lors d’une table ronde sur le thème de la cohésion sociale, indique Le Dauphiné Libéré. L’association basée à Ecully a pour objectif d’offrir du répit par le biais des loisirs aux personnes aidantes et leurs aidés en situation de handicap physique ou mental.