Autour du club

Corentin Tolisso (OL) invité à un événement autour du sommet du G7 !

Corentin Tolisso (OL) invité à un événement autour du sommet du G7 !
Corentin Tolisso (OL) invité du G7 du Territoire en Haute-Savoie - Lyon Foot

Alors que la saison de l’OL est terminée depuis maintenant 15 jours, Corentin Tolisso s’illustre sur d’autres terrains.  

A quelques jours du début du G7 à Evian-les-Bains auquel participeront plusieurs chefs d’Etat, le capitaine de l’OL s’est rendu en Haute-Savoie ce vendredi.

Corentin Tolisso était l’invité du G7 du Territoire, un événement porté par la députée de Haute-Savoie Anne-Cécile Violland et labellisé Présidence française du G7.

Il s’agissait pour le footballeur de présenter son association Toliss’All lors d’une table ronde sur le thème de la cohésion sociale, indique Le Dauphiné Libéré. L’association basée à Ecully a pour objectif d’offrir du répit par le biais des loisirs aux personnes aidantes et leurs aidés en situation de handicap physique ou mental. 

Tags :

Corentin Tolisso

Toliss'All

G7 du Territoire

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.