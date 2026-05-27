Entrainement ouvert au public, exposition du trophée, séance de dédicace : OL Lyonnes au plus près des supporters avant la finale de Première Ligue

A quelques jours d’affronter le Paris FC en finale des play-offs de Première Ligue, la séance d’entrainement sera ouverte au public à partir de 10h45 ce mercredi au Groupama Stadium. L'entrée se fera à partir de 10h15 au niveau de la porte F.

L'occasion pour les joueuses de faire le plein d’encouragements et de soutien, après leur défaite en finale de Ligue des Champions samedi face au FC Barcelone.

Les supporters auront accès aux deux premiers trophées remportés cette saison, la coupe de la Ligue et la coupe de France.

La suite de la journée s'annonce tout aussi intense pour les supporters : une séance de dédicaces est également prévue dans l’après-midi sur la place Bellecour à Lyon, où un village d’animation va s’implanter de 11h à 19h. Kadidiatou Diani et Ines Benyahia seront disponibles de 16h à 17h.

Ce village proposera tout au long de la journée plusieurs temps forts et animations gratuites pour permettre au public de célébrer le football féminin au cœur de la ville. Au programme : des initiations, des ateliers et des défis football encadrés par la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Football. Des démonstrations de foot freestyle seront également proposées, tout comme des quizz et des animations interactives.

A noter aussi l’exposition du trophée de l’Arkema Première Ligue, qui sera attribué vendredi à OL Lyonnes soit à l’équipe du Paris FC.