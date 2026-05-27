"Ce n’est pas un moment, c’est un mouvement" : un an après, l’OL Lyonnes dresse un premier bilan positif

Lors d’une conférence organisée au Groupama Stadium, Vincent Ponsot est revenu sur la progression du club, aussi bien sur le plan de l’image que de l’affluence ou de l’expérience proposée aux supporters.

“Après un an, on est convaincu d’avoir fait le bon choix”, a expliqué Vincent Ponsot. “Le football féminin est le même sport, mais pratiqué différemment, avec un public différent. Il fallait développer notre propre identité”.

Depuis ce changement de nom et de stratégie, plusieurs indicateurs sont effectivement passés au vert. Sur les réseaux sociaux, OL Lyonnes rassemble désormais près de 1,5 million d’abonnés, avec une forte croissance sur TikTok et YouTube. Mais c’est surtout dans les tribunes que l’évolution est la plus visible.

Cette saison, le club a enregistré une moyenne de 6 800 spectateurs au Groupama Stadium, soit une hausse de 35% par rapport à l’exercice précédent. Le derby face à Saint-Étienne a notamment attiré plus de 7 500 personnes, contre moins de 1 700 auparavant, représentant une progression spectaculaire de 344%.

Même constat pour la demi-finale des play-offs, dont l’affluence a augmenté de 62%, preuve que le public répond de plus en plus présent autour du football féminin lyonnais.

Pour Vincent Ponsot, cette stabilité géographique a joué un rôle majeur. “Le fait d’avoir une unité de lieu était fondamental pour créer un lien avec notre public”, a-t-il insisté. Désormais installé durablement au Groupama Stadium, l’OL Lyonnes cherche aussi à transformer chaque rencontre en véritable événement.

Le nouveau site internet lancé cette semaine s’inscrit dans cette même logique de développement. Disponible en français et en anglais, il met largement en avant les joueuses, les supporters, l’histoire du club et son centre de formation.

Roller disco party, karaokés géants, DJ sets, animations culturelles ou musicales, le club multiplie les initiatives pour proposer une expérience différente et familiale autour des matchs. “Notre public, ce n’est pas que du foot”, a résumé le directeur général. “C’est aussi une expérience, un environnement safe, familial et festif”.

Malgré les progrès réalisés, les dirigeants lyonnais savent que le chantier reste immense. “Le chemin est encore long”, reconnaît Vincent Ponsot, avant de conclure avec une phrase devenue centrale dans le projet : "Ce n’est pas un moment, c’est un mouvement".