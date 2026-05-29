L’OL Lyonnes vise un 19e sacre national face au Paris FC

À peine une semaine après la lourde déception en finale de Ligue des champions face au FC Barcelone, OL Lyonnes retrouve déjà le terrain pour un dernier rendez-vous capital. Ce vendredi soir (21h), les Lyonnaises affrontent le Paris FC au Groupama Stadium en finale de Première Ligue, avec un ultime trophée à aller chercher pour conclure la saison.

Malgré la douleur encore présente après le revers européen, le groupe lyonnais veut rapidement tourner la page. Présente en conférence de presse, Wendie Renard n’a pas caché la difficulté de digérer cette finale perdue. "Forcément, ça a été très dur. Maintenant, on est des professionnelles et on se doit d’avancer. Ce qui a été fait ne peut plus être changé".

Même discours chez Jonatan Giráldez, qui a reconnu une semaine émotionnellement compliquée pour son effectif. "Le premier jour de la semaine, il y avait beaucoup de déception, parce qu’il y a eu beaucoup de préparation pour gagner ce match. Le résultat était très dur". Le coach espagnol estime toutefois que son équipe a progressivement retrouvé de l’énergie avant cette nouvelle finale : "Ces derniers jours c’était mieux, parce qu’il y a aussi un match important vendredi que l’équipe doit affronter avec la mentalité de gagner".

Car malgré le contexte, les Fenottes refusent de terminer la saison sur une note négative. Wendie Renard a expliqué : "On n’a qu’une envie, c’est de rebondir rapidement. On sait que ça va être difficile face à une équipe bien structurée, bien organisée. Mais c’est à nous de montrer notre caractère".

Le Paris FC s’avance en effet comme un adversaire sérieux pour cette finale. Avec un match nul et une seule victoire face aux Parisiennes cette saison, Lindsey Heaps se méfie énormément de cette équipe parisienne. "C’est une très bonne équipe. Techniquement, elles sont très fortes et ça représente un vrai défi pour nous".

La milieu américaine, très émue en conférence de presse pour son ultime rencontre entre Rhône et Saône, veut conclure son aventure lyonnaise avec un dernier titre. "Je vais faire tout pour demain, pour gagner ce trophée", a-t-elle confié.

De son côté, Jonatan Giráldez s’attend également à une rencontre compliquée tactiquement. "Elles défendent très bien les espaces intérieurs. Nous devons créer plus d’opportunités offensives parce qu’on sait qu’il y a beaucoup de qualités défensives dans cette équipe".

Invaincues pendant une grande partie de la saison et largement dominatrices en championnat, les Lyonnaises veulent maintenant transformer cette régularité en titre national. "On doit affronter ce match avec la mentalité de gagner", a insisté le coach.

Dans un Groupama Stadium qui devrait accueillir plus de 20 000 spectateurs, l’OL Lyonnes aura donc une double mission, gagner un dix-neuvième titre de championnes de France et offrir une dernière soirée mémorable à Lindsey Heaps avant son départ.