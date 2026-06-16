OL Lyonnes frappe fort : Caroline Weir s’engage jusqu’en 2029

OL Lyonnes tient l’un des gros coups de son mercato estival.

Le club lyonnais a officialisé ce 16 juin l’arrivée de Caroline Weir. La milieu de terrain offensive, capitaine de la sélection écossaise, rejoint Lyon en provenance du Real Madrid Femenino et s’est engagée pour trois saisons, jusqu’au 30 juin 2029.

À 30 ans, la remplaçante de Lindsey Horan arrive avec un solide pedigree européen. Cadre du vestiaire madrilène depuis son arrivée en Espagne, l’Écossaise a disputé 125 matchs toutes compétitions confondues avec le Real Madrid et s’est imposée comme la meilleure buteuse de l’histoire du club, avec 63 réalisations.

Particulièrement décisive dans les grands rendez-vous, elle a inscrit neuf buts cette saison en Women’s Champions League et a été élue meilleure joueuse du Real Madrid en 2023 puis en 2025, ainsi que meilleure joueuse de Liga F en 2023.

Un parcours entre Arsenal et Manchester City

Formée en Écosse, Caroline Weir avait rejoint très jeune l’Angleterre et le club d’Arsenal Women, où elle dispute sa première rencontre de Ligue des champions féminine à seulement 18 ans.

Elle évoluera ensuite sous les couleurs de Manchester City Women entre 2013 et 2022, remportant notamment trois Women’s League Cup (2013, 2019, 2022) et deux FA Cup (2014, 2019).

Internationale depuis ses 18 ans, Caroline Weir compte désormais 120 sélections et 31 buts avec l’Écosse. Elle porte le brassard de capitaine depuis février 2026.

Nommée au Ballon d’Or féminin l’an dernier, elle est devenue la première joueuse écossaise à figurer parmi les finalistes de la distinction.

Avec cette recrue expérimentée et réputée pour sa qualité technique comme son efficacité offensive, OL Lyonnes renforce considérablement son entrejeu à l’approche de la nouvelle saison.