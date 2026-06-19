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France – Norvège : le match des Bleus diffusé sur écran géant au Docks 40

France – Norvège : le match des Bleus diffusé sur écran géant au Docks 40
DR

Les supporters des Bleus ont rendez-vous au Docks 40 pour suivre le troisième match de poule de l’Équipe de France de football lors de la Coupe du monde.

Le vendredi 26 juin 2026 à 21h, le restaurant lyonnais de la Confluence retransmettra sur écran géant l’affiche entre la France et la Norvège, disputée à Boston.

L’occasion de vivre la rencontre dans une ambiance de supporters, au bord de la Saône, avec restauration et boissons sur place.

ℹ️ Infos pratiques

📅 Vendredi 26 juin 2026
🕘 21h
📍 Docks 40
40 quai Rambaud, Lyon 2e

⚽ France 🆚 Norvège
📺 Diffusion sur écran géant

📞 Réservation obligatoire par téléphone : 04 78 40 40 40

Un bon plan pour encourager les Bleus dans une ambiance festive sans quitter Lyon.

Tags :

Equipe de France

Coupe du monde 2026

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