France – Norvège : le match des Bleus diffusé sur écran géant au Docks 40

Le vendredi 26 juin 2026 à 21h, le restaurant lyonnais de la Confluence retransmettra sur écran géant l’affiche entre la France et la Norvège, disputée à Boston.
L’occasion de vivre la rencontre dans une ambiance de supporters, au bord de la Saône, avec restauration et boissons sur place.
ℹ️ Infos pratiques
📅 Vendredi 26 juin 2026
🕘 21h
📍 Docks 40
40 quai Rambaud, Lyon 2e
⚽ France 🆚 Norvège
📺 Diffusion sur écran géant
📞 Réservation obligatoire par téléphone : 04 78 40 40 40
Un bon plan pour encourager les Bleus dans une ambiance festive sans quitter Lyon.