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L'OL termine 4e du championnat des tribunes

L'OL termine 4e du championnat des tribunes
L'OL termine 4e du championnat des tribunes - Lyon Foot

L'OL finit au pied du podium du championnat des tribunes.

À l'issue des jeux concours récompensant l'engagement des supporters sur les réseaux sociaux et les meilleurs tifos de la saison, la LFP a dévoilé le classement du championnat des tribunes pour la saison 2025-2026.

Comme lors des deux précédentes éditions, c'est le Paris Saint-Germain qui remporte ce championnat avec un total de 525 points. Le club parisien devance le Racing Club de Lens et ses 476 points, positionné juste devant l'Olympique de Marseille, qui complète le podium avec 471 points.

L'Olympique Lyonnais pointe à la quatrième place, soit la même position que sur les trois dernières éditions, avec 449 points, et arrive juste devant le Stade Rennais FC.

A noter que l'OL obtient la deuxième meilleure note en termes d'ambiance, évaluée par le diffuseur de chaque rencontre.

Côté affluences, seul le Paris Saint-Germain a obtenu le nombre maximum de points possibles (102), suivi de très près par le Racing Club de Lens (101 points) et le Stade Rennais FC (100 points).

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